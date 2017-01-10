Otkrivamo zašto žene sve češće biraju da same dobiju dijete

Mnoge žene širom svijeta, iscrpljene od pokušaja da pronađu partnera, donose odluku da same imaju djecu. Neke od njih kažu da odluka da zatrudne uz pomoć tretmana plodnosti nije stvar izbora, već nužnosti. Zato danas sve više žena u kasnim tridesetim i srednjim četrdesetim godinama odlučuju da postanu samohrane majke putem tretmana plodnosti, uprkos velikim troškovima.Te žene zapravo kažu: “Ovo nije život kakvim sam ga zamišljala”. Ali one ne žele izgubiti priliku da pokušaju s vlastitim jajnim ćelijama – kaže Elen Glejzer (Gleiser), klinička socijalna radnica u privatnoj praksi u oblasti Bostona. Ona savjetuje žene u kasnim tridesetim i ranim četrdesetim koje razmatraju samohrano majčinstvo.

Vrijeme za trudnoću je ograničeno, pa donose odluku koja je skupa — visoki troškovi tretmana i roditeljstva, i pitanje da li imaju sisteme podrške na koje mogu da se oslone.

Biološki sat

Biološki sat je ženama diktirao tempo. Godinama su ih bombardovali upozorenjima o realnoj „tempiranoj bombi plodnosti“ i beskonačnim zastrašujućim pričama o ženama koje „sebično“ biraju karijeru umjesto majčinstva ili „čekaju predugo“ da se skrase.

Izgleda da je samostalnim milenijalkama to dozlogrdilo i sada sve češće odlučuju da postanu majke same — ili da to uopće ne urade — prema vlastitim pravilima.

Dok su ranije često čekale „gospodina Pravog“ ili su željele da napreduju u karijeri i gledale na samohrano majčinstvo kao na posljednju opciju, to više nije slučaj. Kada dođu u srednje tridesete, a ponekad i ranije, prihvataju svoju plodnost i sarađuju s vremenom umjesto da se bore protiv njega. Postaju svjesne realnosti da, bez obzira koliko mlado izgledaju izvana, ne mogu usporiti biološki proces starenja — i zato koriste resurse koji su im dostupni kako bi zasnovale porodicu u trenutku koji njima odgovara. Naravno, žene su i ranije rađale djecu same, ali sada se radi o izboru da budu samohrane majke, a ne o tome da budu primorane na to usljed godina ili okolnosti.

Muškarci nisu postali suvišni

Žene su saglasne da ovaj put skida pritisak s pronalaženja „oca djeteta“ i oslobađa ih da u budućnosti traže zdravu romantičnu vezu. Ističu opasnosti od upuštanja u pogrešnu vezu zbog biološkog pritiska i koliko razvod ili loša veza s ocem djeteta mogu biti štetni za dijete. To ne znači da su muškarci postali suvišni.

Ako osjećate pritisak zbog biološkog sata, možda ćete praviti kompromise u vezi s tim s kim izlazite i zanemariti karakterne osobine i stavove koji nisu kompatibilni s vašim, samo da biste pokušali da zasnujete porodicu. Žene koje su se odlučile da same rode i podižu djecu kažu da im je to omogućilo da kasnije pronađu osobu koja im zaista odgovara i koja može biti pravi izbor za njih i njihovu porodicu.

– To ne znači da kasnije ne mogu da upoznam nekoga. Ne znači da ne mogu da upoznam divnog muškarca koji možda već ima svoju djecu, pa zajedno napravimo mješovitu porodicu i sve funkcioniše – rekla je jedna žena koja je riješila da postane samostalna mama.

Više ne osjeća pritisak da izlazi samo da bi pronašla oca za svoju djecu — a to, kako je rekla, nema cijenu.

Najteži dio je finansijski

Naravno, nije sve jednostavno i samohrano majčinstvo svakako nosi i teške trenutke. Najteži dio je finansijski i to može biti jako zahtjevno. Teško je pokriti troškove brige o djetetu u prvim godinama, jer je sve prilagođeno domaćinstvima s dva prihoda. Također, žene kažu da im teško pada što nemaju nekoga da se konsultuju, naprimjer, o tome da li osip ili kvržica kod djeteta zahtijevaju odlazak kod ljekara. Pomaže im osjećaj da su prijatelji i porodica u koje imaju povjerenja tu, i da mogu uskočiti ako se njima nešto dogodi,piše Avaz

Žene ističu koliko je podrška važna kada se donosi ova odluka — i da treba unaprijed osigurati sistem brige o djeci, da bi one mogle nastaviti da rade i zarađuju. Takva vrsta planiranja predstavlja i odgovoran pristup roditeljstvu.

Sve više žena osjeća da imaju podršku porodice u najrazličitijim situacijama i u svim kulturama. Porodice sada sve češće prihvataju i podržavaju ovaj drugačiji način roditeljstva. To je zaista velika društvena promjena.

