Bebe i djeca

Šta kažu dermatolozi: Koliko često treba kupati bebe?

2.4K  
Objavljeno prije 10 minuta

Iako se često misli da je kupanje svakodnevno nužno, preskakanje može biti bolje za kožu vaših mališana.

 Beba - Ženski.ba

Prema preporukama Američke akademije za dermatologiju, djeca od šest do 11 godina ne moraju se kupati svaki dan, već jednom ili dva puta sedmično, osim ako nisu posebno prljava. Ovo pomaže koži u borbi protiv bakterija i virusa.

Za bebe, nije potrebno svakodnevno kupanje. Umjesto toga, možete ih tuširati toplom vodom kad je to potrebno, a kosu šamponirati jednom ili dva puta sedmično. Tinejdžerima se preporučuje svakodnevno kupanje.

Nikada ne ostavljajte dijete mlađe od pet godina bez nadzora u kadi.

Pazite i na temperaturu prostorije (22-24°C) i pripremite veliki peškir ili ogrtač. Pokušajte da kupanje bude zabavno iskustvo za dijete, bez stresa i prisile, prenosi Radiosarajevo.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh