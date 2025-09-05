Šta kažu dermatolozi: Koliko često treba kupati bebe?

Prema preporukama Američke akademije za dermatologiju, djeca od šest do 11 godina ne moraju se kupati svaki dan, već jednom ili dva puta sedmično, osim ako nisu posebno prljava. Ovo pomaže koži u borbi protiv bakterija i virusa.

Za bebe, nije potrebno svakodnevno kupanje. Umjesto toga, možete ih tuširati toplom vodom kad je to potrebno, a kosu šamponirati jednom ili dva puta sedmično. Tinejdžerima se preporučuje svakodnevno kupanje.

Nikada ne ostavljajte dijete mlađe od pet godina bez nadzora u kadi.

Pazite i na temperaturu prostorije (22-24°C) i pripremite veliki peškir ili ogrtač. Pokušajte da kupanje bude zabavno iskustvo za dijete, bez stresa i prisile, prenosi Radiosarajevo.

