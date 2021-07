Mahir Mulalić za Azru: Marija mi je bila vjetar u leđa kad mi je bilo najteže

Sjajni Mahir Mulalić (21) pobjednik je ovogodišnjeg muzičkog takmičenja “Zvezde Granda”. Teško da ima neko ko do sada nije saznao za Mahirovu tragičnu sudbinu koja ga je zadesila tokom takmičenja, kada mu je preminula majka, zbog čega je želio završiti angažman. Njegovo srce ispunila je tuga pod kojom je i glas utihnuo, ali motivacija i podstrek koji je dobio od izuzetne mentorice i prijateljice Marije Šerifović prevagnuli su da se Mahiru vrate snaga i volja da, ipak, nastavi gdje je stao. I osvojio je srca svih, i žirija i publike svih generacija širom Balkana. Kao pobjednik, po povratku iz Beograda u rodnoj Gračanici priredio je spektakularan koncert pred hiljadama fanova, koji su podijelili njegovu sreću zbog uspjeha. A već dan nakon koncerta obreo se i u bh. prijestonici. Nismo, naravno propustili priliku da mladog Gračanliju, koji svojim glasom i stasom plijeni gdje god se pojavi, zamolimo za intervju. U razgovoru nam je otkrio kada se rodila ljubav prema muzici, da li će s Marijom snimiti duet, ali i da li je zaljubljen s obzirom na to da je miljenik ljepšeg spola.

– Napokon su se slegli utisci. Svjestan sam apsolutno svega. Od Boga je sve, tako da je na mom radaru nastavak ozbiljnog rada – iskren je simpatični pjevač anđeoskog glasa.

Student ste mašinstva. Otkud u muzičkim vodama i kada se rodila ljubav prema muzici?

– Ljubav prema muzici gajim od malih nogu. U ranoj dobi pjevao sam na raznim priredbama, takmičenjima i festivalima. Iz dana u dan sve je veća strast prema muzici i ovom poslu.

Šta je prevagnulo da se prijavite na „Zvezde Granda“?

– Mene kroz život uglavnom pokreću izazovi. Da bi jedna mlada osoba ispunila svoje snove, potrebna je asistencija stručnih i iskusnih ljudi. To se i obistinilo, narod je to prepoznao, a ja ću nastojati i dalje biti svoj, pa ako žele da mi vjeruju, vjerovat će mi.

Marija Šerifović Vam je bila mentorica. Kako je bilo učiti od jedne od najboljih? Je li bila stroga?

– Da nije bilo Marije, mnogo toga se ne bi desilo. Tako je suđeno. Dala mi je vjetar u leđa kad mi je bilo najteže, tako da sam se svaki naredni put trudio dati sve od sebe i opravdati njenu želju da mi zbilja pomogne u ostvarenju mojih snova. Takva žena se jednom rađa, i hvala Bogu što sam je imao za mentora i što smo postali prijatelji!

Nažalost, tokom takmičenja ste doživjeli veliku porodičnu tragediju i željeli završiti sudjelovanje. Šta Vam je dalo snagu da se vratite i šta Vam je Marija savjetovala?

– Savjetovala mi je da se borim još više, i na kraju balade trud se uvijek isplati.

Pobjedu ste posvetili majci. Šta Vam je prošlo kroz glavu kada je Saša Popović izgovorio Vaše ime?

– Osjetio sam ogroman izliv sreće kroz suze. Nekoliko trenutaka prije nego što će Saša izgovoriti moje ime, kroz prsa mi je prošao tako lijep osjećaj da ga ne mogu opisati. Božija je volja bila da se sve upravo tako odigra.

Šta ćete najviše pamtiti iz cijelog takmičenja?

– Pamtit ću mnogo lijepih trenutaka, jer su jedino oni i bitni. Ja sam neko ko ne može tako lako da izdvoji bilo šta, jer bi upravo ta široka slika u mojoj glavi izgubila smisao.

Možemo li očekivati Vaš i Marijin duet? Jeste li razgovarali o tome?

– Zbilja nikada nisam razmišljao o duetu, jer, ako bilo šta forsiram, izgubi čar. Svako bi volio da pjeva duet s Marijom, a da li će se to ostvariti, pokazat će vrijeme.

Održali ste spektakularan koncert u rodnoj Gračanici. Kakav je osjećaj bio stajati pred tolikim brojem sugrađana, ljudi koji Vas zaista vole i dijele sreću zbog Vašeg uspjeha?

– U trenutku kada sam se popeo na binu ostao sam bez teksta. Taj osjećaj se ne može riječima opisati. Pogotovo ja, koji sam mnogo emotivan. U jednom trenutku mi je malo falilo da zaplačem pred tim divnim ljudima, ali sam se uspio suzdržati i povesti svoje Gračanlije pjesmama u čarobnu noć.

Kakvi su Vam planovi za naredni period?

– U planu je brza pjesma, koja se već radi i koju ćete u skorije vrijeme slušati. A kada je riječ o mojim nastupima, u narednom periodu ću pjevati svima širom našeg Balkana.

Miljenik ste ljepšeg spola. Ne mogu odoljeti a da ne pitam, jeste li zaljubljeni?

– Svakom muškarcu to imponuje, a zaljubljen još nisam. Kada budem, vjerujem da ćete to saznati. Do tada, mnogo više pažnje posvećujem muzici i nadam se najboljem.

