Smrdljivi martini bježe od ovog mirisa: Imate ga u kuhinji

Smrdljivi martini najviše izbjegavaju miris koji vjerovatno već imate u svojoj kuhinji. Uz jednostavan prirodni trik možete zaštititi dom od ovih nepoželjnih gostiju.

Iako zima polako popušta, u mnogim domaćinstvima počinje prava najezda. Krajem februara ove dosadne smrdibube izlaze iz svojih skrovišta – zidova, kutija za roletne, tavana i šupa. Privlači ih sunčeva svjetlost, ali su osjetljive na hladnoću. Zbog toga ulaze u kuće u potrazi za toplim zaklonom i često se pojavljuju na posteljini, zavjesama ili u kuhinji.

Ako ne želite da postanu stalni „stanari“, važno je reagovati na vrijeme. Njihovo proljetno buđenje znači potragu za novim skloništem. Iako mnogi odmah posežu za hemijskim sprejevima, postoje jednostavnija i prirodnija rješenja.

Prirodna barijera koju ne prelaze

Iskusni domaćini tvrde da smrdljivi martini imaju izuzetno osjetljivo čulo mirisa i da postoji aroma koju posebno izbjegavaju. Riječ je o intenzivnom mirisu mente i bijelog luka.

Umjesto da ih jurite po kući, napravite „nevidljivu barijeru“ na ulaznim tačkama. Dovoljno je da kod ulaznih vrata, na prozorskim daskama ili drugim otvorima postavite nekoliko čenova bijelog luka ili komadiće vate natopljene eteričnim uljem mente.

Jak miris djeluje kao prirodni repelent i tjera ih da potraže drugo sklonište.

Kako ih ukloniti bez neprijatnog mirisa

Ako se ipak neka buba nađe u kući, važno je znati kako je ukloniti bez neprijatnog mirisa po kojem su poznate. Nemojte ih gnječiti niti naglo plašiti, jer tada ispuštaju karakterističan odbrambeni sekret.

Najbolje je staviti rukavice, pažljivo ih pokupiti papirom ili maramicom i iznijeti napolje.

Uz redovno korištenje mente ili bijelog luka na ulazima, vaš dom može ostati zaštićen tokom cijelog proljeća – bez hemikalija i neprijatnih iznenađenja, prenosi Dnevno.

Facebook komentari