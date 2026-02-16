Lifestyle

Hurme – energetski saveznik postača tokom ramazana

Objavljeno prije 1 sat

Hurme brzo podižu nivo šećera u krvi, vraćaju energiju i blage su za želudac nakon cjelodnevnog posta.

Tokom ramazana, hurme su nezaobilazan izbor za postače. Preporučuje se da se iftar započne konzumacijom jedne do tri hurme uz čašu vode. Hurme brzo podižu nivo šećera u krvi, vraćaju energiju i blage su za želudac nakon cjelodnevnog posta.

Za sehura je dovoljno pojesti dvije do četiri hurme u kombinaciji s hranom bogatom proteinima i vlaknima, poput jaja, jogurta ili integralnog hljeba. Takva kombinacija osigurava postepeno oslobađanje energije i duži osjećaj sitosti.

Iako su hurme nutritivno bogate i sadrže minerale, važno je ne pretjerivati s količinom jer sadrže prirodne šećere. Umjerenost je ključ – nekoliko hurmi dnevno dovoljno je za potrebnu energiju tokom posta.


