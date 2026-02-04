Znate li šta se događa u tijelu ako svaki dan pojedete jabuku

Vrijedi li ona stara izreka da jabuka na dan drži liječnika podalje? Ovo voće dostupno je tokom cijele godine, cjenovno pristupačno i nutritivno bogato. No razlika je ogromna kada jabuku pojedemo povremeno i da je jedemo svaki dan.

Jabuke su izvor vlakana, osobito pektina, te antioksidansa poput polifenola i kvercetina, kojeg najviše ima u kori. Upravo te tvari najviše doprinose njihovim zdravstvenim učincima. Jedna velika jabuka ima oko 116 kalorija i više od pet grama vlakana, što je značajan doprinos dnevnim potrebama.

Ako jabuku jedemo svakodnevno, prve promjene najčešće se primijete u probavi. Zahvaljujući vlaknima stolica može postati redovna, a osjećaj sitosti duže trajati. Dugoročno, kombinacija vlakana i antioksidansa može pomoći u stabilnijoj razini energije tokom dana.

Kod nekih osoba, osobito onih s osjetljivom probavom, jabuke mogu izazvati nadutost. Taj je učinak obično privremen i blaži ako se jabuka jede uz obrok, a ne na prazan želudac.

Redovna konzumacija može imati i pozitivan učinak na zdravlje srca. Istraživanja su pokazala da svakodnevno jedenje jabuka može pridonijeti snižavanju ukupnog i LDL holesterola, osobito ako se konzumiraju kroz dulje razdoblje.

Postoje i naznake da redovna konzumacija jabuka može biti povezana s manjim rizikom od razvoja dijabetesa tipa 2, vjerojatno zbog povoljnog utjecaja na regulaciju šećera u krvi i osjetljivost na inzulin.

Zašto je kamilica jedan od najmoćnijih prirodnih saveznika

Važno je naglasiti da jabuka sama po sebi nije čudesno rješenje. No, kao dio uravnotežene prehrane može biti jednostavna, svakodnevna navika koja dugoročno donosi korist. Posebno ako se jede cijela, s korom, gdje se nalazi najveći dio vrijednih spojeva.

Facebook komentari