Naučnici tvrde: Ova namirnica može značajno sniziti holesterol u kratkom roku

Novo istraživanje sugerira da bi jednostavna namirnica mogla imati brz i mjerljiv učinak na nivo holesterola. Naučnici sa Univerzitet u Bonnu objavili su rezultate studije prema kojima intenzivna, kratkotrajna prehrana zasnovana na zobi može sniziti LDL, takozvani loši holesterol, za oko 10 posto u samo dva dana.

Studija, objavljena u časopisu Nature Communications, obuhvatila je osobe sa skupom rizičnih faktora koji uključuju povišen krvni pritisak, šećer u krvi i povećanu tjelesnu masu. Tokom 48 sati ispitanici su konzumirali oko 300 grama zobenih pahuljica dnevno, pripremljenih s vodom i uz minimalne dodatke voća ili povrća, dok su ostale namirnice bile isključene.

Iako je smanjeni unos kalorija pozitivno utjecao na obje posmatrane grupe, značajan pad LDL-a i ukupnog holesterola zabilježen je isključivo kod učesnika koji su pratili „zobenu dijetu“. Efekti su, prema navodima istraživača, bili primjetni i šest sedmica nakon završetka režima ishrane.

Naučnici objašnjavaju da ključnu ulogu ima interakcija zobi s crijevnim mikrobiomom. Bakterije u crijevima razlažu biljne spojeve iz zobi u fenolne metabolite koji mogu povoljno djelovati na metabolizam masnoća. Posebno je važan beta-glukan, topljivo vlakno koje usporava probavu, veže holesterol u probavnom traktu i pomaže njegovom izlučivanju iz organizma.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da ovakav kratkoročni pristup ne može zamijeniti dugoročne navike. Za stabilno sniženje holesterola presudni su uravnotežena prehrana, redovna fizička aktivnost i cjelokupan zdrav način života, dok zob može biti vrijedan, ali ne i jedini alat u toj strategiji.

