Zaboravljeno povrće koje čuva srce i liniju

Iako su prokulice godinama bile pomalo zapostavljene, stručnjaci ističu da ih se itekako isplati ponovo uvrstiti u svakodnevnu prehranu. Ovo povrće obiluje vlaknima, vitaminima i antioksidansima koji imaju brojne pozitivne učinke na zdravlje, piše Parade.

Prokulice doprinose zdravlju srca na više načina. Dijetetičari objašnjavaju da antioksidansi koje sadrže štite srce i bubrege od oštećenja te mogu pomoći u snižavanju krvnog pritiska i holesterola. Uz to, visok udio antioksidansa pomaže u borbi protiv upala i oksidativnog stresa, koji su među glavnim uzročnicima srčanih bolesti.

Osim što čuvaju srce, prokulice doprinose i zdravlju kostiju. Bogate su vitaminom K, koji ima ključnu ulogu u izgradnji i očuvanju koštane mase jer aktivira proteine odgovorne za formiranje kostiju. Uz vitamin K, sadrže i manje količine kalcija, fosfora i magnezija, minerala neophodnih za čvrste i zdrave kosti.

Zahvaljujući visokom udjelu vlakana i niskoj kalorijskoj vrijednosti, prokulice su i odličan saveznik u mršavljenju. Vlakna produžavaju osjećaj sitosti, dok tijelo kalorije iz njih ne apsorbira, što pomaže u kontroli apetita i sprječavanju prejedanja. Upravo zato često se preporučuju kao dio uravnotežene prehrane onima koji žele izgubiti višak kilograma.

Mogu se pripremati na različite načine – pečene s maslinovim uljem, kratko dinstane s češnjakom ili kao dodatak toplim salatama.

Ako niste navikli na namirnice bogate vlaknima, preporučuje se započeti s manjim porcijama i postupno povećavati unos. Iako su iznimno zdrave, važno je voditi računa o umjerenosti i raznolikosti prehrane, a stručnjaci savjetuju konzumaciju prokulica dva do tri puta sedmično, uz porciju od oko jedne šolje, odnosno 80 do 100 grama po obroku.

