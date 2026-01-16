Ovo su razlozi zašto nam energija poslije 15 sati naglo pada

Mnogi ljudi tokom dana, posebno nakon ručka ili u ranim popodnevnim satima, osjećaju izražen pad energije i pospanost. Stručnjaci ističu da je ovaj tzv. popodnevni energetski pad prirodan i povezan s cirkadijalnim ritmom i nagomilanim umorom, ali upozoravaju da hronični umor može biti znak zdravstvenih problema i zahtijeva savjet ljekara.

Na razinu energije snažno utiču ishrana, hidratacija i svakodnevne navike. Lagani, uravnoteženi obroci s dovoljno proteina, povrća i umjerenom količinom ugljikohidrata mogu pomoći u održavanju budnosti, dok preobilni ručkovi i šećer često pogoršavaju pospanost. Kofein može kratkoročno pomoći, ali uz umjeren unos i izbjegavanje u kasnim satima, dok je redovno pijenje vode ključno za koncentraciju.

Fizička aktivnost poput kratke šetnje, izlaganje dnevnom svjetlu i povremene pauze od sjedenja pozitivno djeluju na energiju i fokus. Kvalitetan noćni san ostaje najvažniji faktor, bez njega nema stabilne dnevne budnosti. Stručnjaci savjetuju dobru higijenu spavanja, a kratko drijemanje dopušteno je onima koji inače nemaju problema sa snom.

