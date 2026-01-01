Hladni talas dolazi: Zašto su priglavci najbolje rješenje za tople i suhe noge

Kako nas uskoro očekuje ledeni početak sedmice u Bosni i Hercegovini, mnogi se vraćaju starim običajima i tradiciji svojih nana koje su najbolje znale kako sačuvati toplotu u domovima i na nogama.

Šta su zapravo priglavci ili pletene pape?

Riječ priglavci (poznati i kao pletene pape) označava vrstu jednostavne obuće ili dodatka za stopala koja se tradicionalno nosila u ruralnim krajevima bivše Jugoslavije, a bila je važan dio narodne nošnje.

Priglavci su najčešće ručno pletene ili tkane vunene papuče ili navlake koje se navlače preko čarapa, a služe za toplinu i zaštitu stopala, naročito kada se nose uz tradicionalnu obuću poput opanaka.

Naziv i običaj potiču iz davnina, a ova obuća nije bila samo praktična već i estetski ukrašena šarenim vezom i motivima karakterističnim za pojedine krajeve.

Uloga u narodnoj nošnji

U tradicionalnoj nošnji različitih naroda na Balkanu, obuća poput priglavaka ili pletenih papa imala je posebno značenje. Osim što su štitili stopala od hladnoće i neudobnosti, predstavljali su i dio identiteta i kulture.

Posebno su bili neizostavni tokom hladnih zimskih mjeseci. S obzirom na najave oštrog hladnog talasa i niskih temperatura koje dolaze u narednim danima širom Bosne i Hercegovine, priglavci su još jednom postali ne samo simbol tradicije, već i prava praktična zaštita od minusa.

Primjeri iz tradicije

U mnogim starim pričama i opisima, priglavci su predstavljani kao vunene, tople navlake koje su se navlačile preko vunenih čarapa i često bile bogato ukrašene vezom. Muškarci su ih nosili uz opanke kako bi im stopala ostala zaštićena i topla tokom hladnih zima.

U pojedinim krajevima, ovi pleteni ili tkani priglavci poznati su i pod nazivima poput bičve, nazuvci ili suknene, ali svi imaju istu svrhu i način izrade.

Dio zanata i kulturnog naslijeđa

U nekim dijelovima Bosne i Hercegovine i danas se održava tradicija pletenja priglavaka ili pletenih papa, izrađenih od prirodne vune u različitim bojama. Ovi rukotvorni proizvodi često se smatraju dijelom etno industrije i važnim dijelom kulturnog naslijeđa.

Ukoliko već niste, možda je sad pravo vrijeme da se prisjetimo ove tradicionalne obuće i njene praktične vrijednosti u svakodnevnom životu.

