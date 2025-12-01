Lifestyle

Novogodišnji vatromet na tanjiru: Rolat koji će zasjeniti sva ostala jela

Objavljeno prije 12 minuta

Poslužiti na prozirnom tanjiru ili staklenoj tacni za veći vizuelni efekat

Nova godina je savršena prilika da na trpezi zablista nešto vizuelno atraktivno, a opet jednostavno za pripremu.

Rolovana salata „Novogodišnji vatromet“ spoj je šarenog povrća, kremastog fila i sočnih dodataka, koji zajedno prave spektakularan efekat.

Može se pripremiti unaprijed, lijepo stoji na stolu i garantuje da će nestati prva.

Sastojci (za 6-8 osoba):
3-4 veće mrkve

2 crvene paprike

1 žuta paprika

200 g kuhanih pilećih grudi ili šunke

200 g krem sira

200 ml pavlake za kuhanje

2-3 kašike majoneza

1 kašičica senfa

So i biber po ukusu

Zeleni listovi salate za dekoraciju

Svježi začini po želji (peršun, mirođija).

Priprema:
Priprema povrća: Mrkvu i paprike skuhati (ili blago blanširati) i ostaviti da se ohlade. Povrće isjeći na tanke trakice.

Priprema fila: Pileće grudi ili šunku sitno isjeckati, pa sjediniti sa krem sirom, pavlakom, majonezom i senfom. Posoliti i pobiberiti po ukusu.

Rolovanje: Na providnu foliju rasporediti listove salate, preko staviti sloj povrća, pa fil od mesa i sira. Urolati čvrsto, koristeći foliju da se oblik stabilizuje.

Hlađenje: Salatu ostaviti u frižideru najmanje 2 sata da se stegne i da se ukusi povežu.

Serviranje: Skinuti foliju, rolat isjeći na kolutove, posložiti na tanjir i dekorisati svježim začinima.

Savjeti za spektakularan efekat:
Koristiti različite boje povrća za „vatromet“ efekat

Može se pripremiti dan unaprijed, a kolutovi ostaju svježi i lijepo drže oblik

Poslužiti na prozirnom tanjiru ili staklenoj tacni za veći vizuelni efekat.


