Novogodišnji vatromet na tanjiru: Rolat koji će zasjeniti sva ostala jela

Nova godina je savršena prilika da na trpezi zablista nešto vizuelno atraktivno, a opet jednostavno za pripremu.
Rolovana salata „Novogodišnji vatromet“ spoj je šarenog povrća, kremastog fila i sočnih dodataka, koji zajedno prave spektakularan efekat.
Može se pripremiti unaprijed, lijepo stoji na stolu i garantuje da će nestati prva.
Sastojci (za 6-8 osoba):
3-4 veće mrkve
2 crvene paprike
1 žuta paprika
200 g kuhanih pilećih grudi ili šunke
200 g krem sira
200 ml pavlake za kuhanje
2-3 kašike majoneza
1 kašičica senfa
So i biber po ukusu
Zeleni listovi salate za dekoraciju
Svježi začini po želji (peršun, mirođija).
Priprema:
Priprema povrća: Mrkvu i paprike skuhati (ili blago blanširati) i ostaviti da se ohlade. Povrće isjeći na tanke trakice.
Priprema fila: Pileće grudi ili šunku sitno isjeckati, pa sjediniti sa krem sirom, pavlakom, majonezom i senfom. Posoliti i pobiberiti po ukusu.
Rolovanje: Na providnu foliju rasporediti listove salate, preko staviti sloj povrća, pa fil od mesa i sira. Urolati čvrsto, koristeći foliju da se oblik stabilizuje.
Hlađenje: Salatu ostaviti u frižideru najmanje 2 sata da se stegne i da se ukusi povežu.
Serviranje: Skinuti foliju, rolat isjeći na kolutove, posložiti na tanjir i dekorisati svježim začinima.
Savjeti za spektakularan efekat:
Koristiti različite boje povrća za „vatromet“ efekat
Može se pripremiti dan unaprijed, a kolutovi ostaju svježi i lijepo drže oblik
Poslužiti na prozirnom tanjiru ili staklenoj tacni za veći vizuelni efekat.