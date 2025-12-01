Novogodišnji vatromet na tanjiru: Rolat koji će zasjeniti sva ostala jela

Nova godina je savršena prilika da na trpezi zablista nešto vizuelno atraktivno, a opet jednostavno za pripremu.

Rolovana salata „Novogodišnji vatromet“ spoj je šarenog povrća, kremastog fila i sočnih dodataka, koji zajedno prave spektakularan efekat.

Može se pripremiti unaprijed, lijepo stoji na stolu i garantuje da će nestati prva.

Sastojci (za 6-8 osoba):

3-4 veće mrkve

2 crvene paprike

1 žuta paprika

200 g kuhanih pilećih grudi ili šunke

200 g krem sira

200 ml pavlake za kuhanje

2-3 kašike majoneza

1 kašičica senfa

So i biber po ukusu

Zeleni listovi salate za dekoraciju

Svježi začini po želji (peršun, mirođija).

Priprema:

Priprema povrća: Mrkvu i paprike skuhati (ili blago blanširati) i ostaviti da se ohlade. Povrće isjeći na tanke trakice.

Priprema fila: Pileće grudi ili šunku sitno isjeckati, pa sjediniti sa krem sirom, pavlakom, majonezom i senfom. Posoliti i pobiberiti po ukusu.

Rolovanje: Na providnu foliju rasporediti listove salate, preko staviti sloj povrća, pa fil od mesa i sira. Urolati čvrsto, koristeći foliju da se oblik stabilizuje.

Hlađenje: Salatu ostaviti u frižideru najmanje 2 sata da se stegne i da se ukusi povežu.

Serviranje: Skinuti foliju, rolat isjeći na kolutove, posložiti na tanjir i dekorisati svježim začinima.

Savjeti za spektakularan efekat:

Koristiti različite boje povrća za „vatromet“ efekat

Može se pripremiti dan unaprijed, a kolutovi ostaju svježi i lijepo drže oblik

Poslužiti na prozirnom tanjiru ili staklenoj tacni za veći vizuelni efekat.

Facebook komentari