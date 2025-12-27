Lifestyle

Kako zaustaviti opadanje: Prirodni recept za jaču kosu

Objavljeno prije 13 minuta

Jedan od najefikasnijih prirodnih tretmana za jaču kosu je bijeli luk

Opadanje kose nije samo estetski problem, već može uticati na samopouzdanje. Mnogi se suočavaju s proređenim krajevima i dlakama koje ostaju na četki nakon svakog češljanja, a često skupi proizvodi ne donose dugoročne rezultate.

Jedan od najefikasnijih prirodnih tretmana za jaču kosu je bijeli luk. Bogat sumporom i antioksidansima, bijeli luk poboljšava cirkulaciju temena, jača folikule i smanjuje opadanje. U kombinaciji s maslinovim uljem, koji hrani kožu glave, može se pripremiti jednostavan domaći šampon.

Recept:

10-15 čehni bijelog luka

1 kašika maslinovog ulja

Vaš omiljeni šampon

Izblendajte bijeli luk u pastu, pomješajte sa šamponom i koristite 2-3 puta nedeljno. Efekti su vidljivi već nakon nekoliko pranja: manje opadanja, jača kosa i nova, tanka kosa duž tjemena.

Za još brži rast, možete dodati nekoliko kapi eteričnog ulja geranijuma, koje poboljšava cirkulaciju i smanjuje lomljenje kose. Pravilna njega i prirodni sastojci mogu učiniti čuda za zdravlje vaše kose.


