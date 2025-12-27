Kako zaustaviti opadanje: Prirodni recept za jaču kosu

Opadanje kose nije samo estetski problem, već može uticati na samopouzdanje. Mnogi se suočavaju s proređenim krajevima i dlakama koje ostaju na četki nakon svakog češljanja, a često skupi proizvodi ne donose dugoročne rezultate.

Jedan od najefikasnijih prirodnih tretmana za jaču kosu je bijeli luk. Bogat sumporom i antioksidansima, bijeli luk poboljšava cirkulaciju temena, jača folikule i smanjuje opadanje. U kombinaciji s maslinovim uljem, koji hrani kožu glave, može se pripremiti jednostavan domaći šampon.

Recept:

10-15 čehni bijelog luka

1 kašika maslinovog ulja

Vaš omiljeni šampon

Izblendajte bijeli luk u pastu, pomješajte sa šamponom i koristite 2-3 puta nedeljno. Efekti su vidljivi već nakon nekoliko pranja: manje opadanja, jača kosa i nova, tanka kosa duž tjemena.

Za još brži rast, možete dodati nekoliko kapi eteričnog ulja geranijuma, koje poboljšava cirkulaciju i smanjuje lomljenje kose. Pravilna njega i prirodni sastojci mogu učiniti čuda za zdravlje vaše kose.

