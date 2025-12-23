Izgled, miris, okus, štetne tvari: Popularne marke maslaca pale na testu, evo ko je najlošije ocijenjen…

Na stol ne treba iznositi cijeli komad maslaca, već samo količinu koja će se vjerojatno potrošiti. Česte promjene temperature negativno utječu na okus i konzistenciju maslaca – savjetuju stručnjaci

Maslac je za mnoge Nijemce nezaobilazna namirnica – bilo na pecivu, u kolačima ili u kuhanju. No najnovije testiranje koje je provela organizacija Stiftung Warentest izazvalo je pozornost javnosti jer su upravo neke vrlo poznate i često kupovane marke postigle lošije rezultate nego što se očekivalo te su proglašene nepreporučljivima.

Stručnjaci Stiftung Warentesta analizirali su više vrsta maslaca prema brojnim kriterijima, među kojima su izgled, tekstura, miris, okus, osjećaj u ustima, mazivost, mikrobiološka kvaliteta i ambalaža. Posebna pažnja posvećena je i mogućim štetnim tvarima, poput ostataka dezinfekcijskih sredstava i mineralnih ulja, prenosi Fenix-magazin.

Najlošije ocijenjeni maslaci

Dva proizvoda posebno su se negativno istaknula. Slatkovršni maslac marke Alnatura dobio je tek ocjenu „zadovoljavajuće“, pri čemu su testeri primijetili istjecanje ulja i star, neugodan okus. Još lošije prošao je blago zakiseljeni irski maslac Dairygold, koji je ocijenjen kao „dovoljan“. Kod njega su zabilježeni sirasto-užegli miris i okus, mikrobiološke nepravilnosti te povišen udio zasićenih mineralnih uljnih ugljikovodika.

Kako pravilno čuvati maslac?

Stručnjaci upozoravaju da maslac nije preporučljivo čuvati u papirnatoj ambalaži u hladnjaku jer lako upija strane mirise. Umjesto toga savjetuje se pohrana u dobro zatvorenim posudama od porculana, stakla ili plastike. Znakovi užeglosti su tamnožuta boja i kiselkast miris. Iako maslac u hladnjaku može trajati nekoliko tjedana, i dalje postoji rizik od kvarenja.

Višak maslaca može se zamrznuti u manjim porcijama kako bi se produžila trajnost, iako pritom može doći do blagog gubitka okusa. Alternativa je i izrada domaćeg maslaca takozvanom metodom mućkanja, pri čemu se vrhnje s 30 posto mliječne masti trese u staklenci dok se ne odvoje maslac i tekućina.

Ovo su pobjednici testa

Stiftung Warentest jasno je istaknuo i proizvode koji su se pokazali najboljima. Među blago zakiseljenim maslacima vode Berchtesgadener Land (2,54 eura za 250 g) i Weihenstephan (2,59 eura). Najboljim slatkovršnim maslacem proglašen je Lidl Milbona Bio (2,59 eura). Kod kiselog vrhnja maslaca najbolje su ocjene dobili Schwarzwaldmilch (2,69 eura) i Hemme Milch (2,59 eura za 200 g). Kao povoljan izbor istaknut je Pennyjev blago zakiseljeni maslac po cijeni od 1,39 eura.

Zamrzavanje i posluživanje – mali savjeti stručnjaka

Zbog velikih oscilacija cijena, Stiftung Warentest preporučuje kupnju maslaca kada je jeftiniji i njegovo zamrzavanje. Kako bi se izbjeglo oštećenje od smrzavanja, maslac treba zamrznuti u originalnom pakiranju, dodatno zaštićenom u posudi ili vrećici. U hladnjaku se odmrzava za dva do tri sata, dok je na sobnoj temperaturi taj proces brži.

Još jedan praktičan savjet glasi: na stol ne treba iznositi cijeli komad maslaca, već samo količinu koja će se vjerojatno potrošiti. Česte promjene temperature negativno utječu na okus i konzistenciju maslaca, upozoravaju stručnjaci.

