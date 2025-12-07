Naučnici otkrili u kojoj godini se starenje dramatično ubrzava: Najveće promjene počinju u aorti

Protok vremena može biti linearan, ali tok ljudskog starenja nije.

Studija je identifikovala prekretnicu u kojoj se obično dešava ubrzanje starenja: oko 50. godine.

Nakon ovog vremena, putanja kojom vaša tkiva i organi stare je strmija nego u prethodnim decenijama, a vaše vene brže propadaju.

– Na osnovu promena proteina povezanih sa starenjem, razvili smo tkivno specifične proteomske satove starenja i okarakterisali putanje starenja na nivou organa – piše tim koji predvode naučnici iz Kineske akademije nauka.

– Vremenska analiza otkrila je infleksiju starenja oko 50. godine, pri čemu su krvni sudovi tkivo koje rano stari i izrazito je podložno starenju – napominju.

Tim je istraživao kako se proteini u različitim tkivima mijenjaju tokom vremena, a nalazi objavljeni u časopisu Cell postavljaju temelje za razumijevanje ljudskog starenja na sistemskom nivou kroz prizmu proteina.

Istraživači su prikupili uzorke tkiva od ukupno 76 donora organa starosti između 14 i 68 godina koji su preminuli od slučajne traumatske povrede mozga. Takođe su dobili uzorke krvi.

Ukupno 516 uzoraka – iz 13 različitih tkiva – pokrivalo je sedam tjelesnih sistema: kardiovaskularni (srce i aorta), digestivni (jetra, pankreas i crijeva), imuni (slezina i limfni čvor), endokrini (nadbubrežna žlijezda i bijela masna masa), respiratorni (pluća), pokrovni (koža) i mišićno-skeletni (mišići).

Tim je napravio katalog proteina koji se nalaze u ovim sistemima, pažljivo bilježeći kako se njihovi nivoi mijenjaju sa povećanjem starosti donora. Uporedili su svoje nalaze sa bazom podataka o bolestima i njihovim povezanim genima i otkrili da se ekspresija 48 proteina povezanih sa bolestima povećava sa godinama.

To je uključivalo kardiovaskularna stanja, fibrozu tkiva, masnu bolest jetre i tumore povezane sa jetrom.

Najizraženije promjene dogodile su se između 45. i 55. godine, otkrili su istraživači.

Upravo u tom periodu mnoga tkiva prolaze kroz značajno proteomsko remodeliranje, sa najizraženijim promjenama koje se javljaju u aorti – što pokazuje jaku podložnost starenju. Slezina je takođe pokazala trajne promjene, kao i pankreas.

Da bi testirali svoje nalaze, istraživači su izolovali protein povezan sa starenjem u aortama miševa i ubrizgali ga mladim miševima kako bi posmatrali rezultate. Životinje tretirane proteinom imale su smanjene fizičke performanse, smanjenu snagu stiska, manju izdržljivost i slabiju ravnotežu i koordinaciju u poređenju sa netretiranim miševima. Takođe su imali izražene markere vaskularnog starenja, prenosi Science Alert.

