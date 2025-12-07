Testirani deterdženti za pranje rublja: Poznati brendovi imaju najgore rezultate, samo četiri dobila ocjenu ‘dobro’

Testirano je 25 deterdženata za obojeni veš uključujući proizvode s ekološkim obećanjima, privatne robne marke i poznate brendove. Jedno pranje košta 15 centi za najjeftiniji proizvod, 45 centi za najskuplji. Zaključak: samo četiri deterdženta za obojeni veš preporučuju se s ocjenom “dobar”, a nijedan nije dobio ocjenu “vrlo dobar”. Kritike se uglavnom odnose na alergenu mirisnu supstancu izoeugenol i supstance štetne za okoliš, prenosi Govorise.

Konkretno, kritikuju fosfonate, plastične (polimerne) spojeve i surfaktant natrijum dodecilbenzensulfonat. Kod pranja i čišćenja, namjena proizvoda i njihov utjecaj na okoliš često su u oštrom kontrastu. To je slučaj i s deterdžentima. Uspimo mjericu bijelog praha u mašinu i nakon nekoliko sati dobijemo veš bez mrlja i ugodnog mirisa.

Istovremeno, jednim pranjem smo kroz odvod ispustili litre ekološki štetnih tvari, s kojima se čak i moderni uređaji za čišćenje teško nose. Za porodicu od četiri člana koja pere konvencionalnim deterdžentom, to se događa u prosjeku četiri puta sedmično. Dakle, koje tvari uzrokuju tako veliko opterećenje okoliša? I postoje li manje problematični deterdženti čija bolja ekološka prihvatljivost ne dolazi na štetu efikasnosti pranja?

Koliko su dobri Persil, Ariel i drugi?

Pregledali su i procijenili sastojke 25 praškastih deterdženata za obojeno rublje, a snaga pranja je također analizirana u laboratoriju. Rezultat: samo četiri proizvoda se preporučuju s ocjenom “dobro”. Mnoga pakovanja se nalaze u sredini. Najgore ocijenjeni deterdženti u testu nose poznata imena.

Šta se dešava? Alergeni miris u deterdžentima za obojeni veš

Dva deterdženta se također negativno ističu u testu jer u svojim formulama koriste visoko alergenu mirisnu supstancu izoeugenol. Osim toga, neki poznati proizvođači nisu dali podatke o kritičnom volumenu razrjeđivanja (CVV). Ovo je iritantno, jer je CVV potreban za izračunavanje opterećenja vodom i time za procjenu ekotoksičnosti cijele formule.

Mnogi deterdženti u testu zagađuju okolinu

Općenito, isti problemi provlače se kroz većinu recepata – i robnih marki i privatnih robnih marki – kao zajednička nit: teško razgradivi spojevi poput fosfonata i plastičnih spojeva, čiji dugoročni učinci na okoliš još nisu dovoljno proučeni, što je potvrdila i Savezna agencija za okoliš (Umweltbundesamt). Čak i ako se uklone u postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda, talože se u kanalizacijskom mulju. Međutim, poljoprivrednici u Njemačkoj i dalje mogu koristiti ovo kao gnojivo na svojim poljima prema važećim propisima.

Još jedan problem: surfaktant natrijum dodecilbenzensulfonat, koji je prisutan u većini testiranih deterdženata. Nije biorazgradiv u okruženju bez kisika (tj. pod anaerobnim uslovima) i stoga je zabranjen prema kriterijima Blue Angel. Prema Öko-Testu, takvi surfaktanti također ne spadaju u deterdžente.

Eko-deterdženti sadrže manje problematičnih supstanci

Šta je s deterdžentima za obojeni veš s ekološkim obećanjima? Naravno, oni nisu toliko bez problema da se mogu bezbjedno bacati u rijeku. Međutim, većina proizvođača bira manje štetne supstance pri odabiru sastojaka. Međutim, uočena su dva “gorka okusa”: Kod jednog “eko” deterdženta, naznačeni broj pranja ne odnosi se na standardnu ​​dozu za 4,5 kg normalno zaprljanog veša, već na polovinu količine blago zaprljanog veša, zbog čega se značajno razlikuje od drugih proizvođača.

Rezultat: u standardnoj dozi, to je jedini proizvod u testu koji prelazi maksimalno dozvoljenu vrijednost oznake Blue Angel, koja je korištena u procjeni – jer su pojedinačni problematični sastojci znatno jače izraženi. Također je neugodno što je plastični spoj trenutno još uvijek prisutan u drugom eko-deterdžentu. Proizvođač je najavio da će ga ukloniti iz recepta.

Efikasnost pranja: Većina pere “vrlo dobro”

Šta je sa snagom pranja? U laboratorijskom testu pranja, 15 deterdženata za obojeno rublje postiglo je ocjenu “vrlo dobro”. Također se pokazalo da proizvodi ekološki prihvatljivih dobavljača pružaju solidne, samo nešto lošije performanse pranja. Ekološki prihvatljivi proizvodi imaju problema posebno kada se prljavština koja se oslobađa iz vlakana tokom pranja lijepi za šavove. U konvencionalnim formulama, određeni plastični spojevi to sprječavaju. Tvrdokorne mrlje, poput hemijskih olovaka, motornog ulja, šminke ili ruža za usne, praktično su nerastvorljive za sve deterdžente.

