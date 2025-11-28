Odrasli i tragovi djetinjstva: Šta ponašanje zaista otkriva?

Mnoga ponašanja koja odrasli pokazuju često imaju korijene u ranim životnim iskustvima. Teško djetinjstvo može ostaviti dubok trag, vidljiv i mnogo godina kasnije. Takva iskustva oblikuju način na koji osoba rješava konflikte, postavlja granice ili traži sigurnost u međuljudskim odnosima. Iako ovi znakovi nikada ne bi trebali biti razlog za osudu, oni često otkrivaju kako je neko morao prerano naučiti mehanizme preživljavanja.

U nastavku donosimo najčešće pokazatelje koji mogu upućivati na izazovna iskustva iz djetinjstva.

Potreba za kontrolom

Osobe koje su odrasle u nepredvidivom okruženju često razviju snažnu potrebu za kontrolom svega što se događa oko njih. Ta kontrola nije stvar moći, nego osjećaja sigurnosti, jer im je haos nekoć bio poznata svakodnevica.

Prihvaćanje ljubavi i podrške

Neki ljudi navikli su biti emocionalno samodostatni jer u djetinjstvu nisu mogli računati na dosljednu brigu. Savjetnici ističu da takve osobe često odbijaju pomoć ili nježnost jer im je teško vjerovati da je netko iskreno tu za njih.

Preuzimanje odgovornosti

Ako je dijete odrastalo u porodici gdje je moralo preuzimati uloge odraslih, u odrasloj dobi često nosi osjećaj da mora “spasiti” sve oko sebe. To se očituje u stalnoj brizi, preuzimanju tuđih problema i nemogućnosti da se emocionalno odmori.

Strah od sukoba

Osobe koje su odrastale u atmosferi svađa, kazni ili emocionalne hladnoće često u odrasloj dobi izbjegavaju bilo kakav sukob. Različiti stručnjaci objašnjavaju da takvo ponašanje proizlazi iz uvjerenja da mir ovisi o tome koliko se osoba prilagođava drugima.

Na ove znakove treba gledati kao na posljedice ranih iskustava, a ne kao na nečije mane ili nedostatke.

