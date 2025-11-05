Hladni prsti zimi mogu ukazivati na zdravstveni problem

Sa padom temperatura i upozorenjima na led i snijeg, zdravstvene službe podsjećaju da hladno vrijeme posebno ugrožava osjetljive grupe — prvenstveno osobe starije od 65 godina i one sa hroničnim bolestima.

Stručnjaci upozoravaju da hladnoća povećava rizik od srčanog i moždanog udara, kao i infekcija disajnih puteva.

Iako su hladne ruke i stopala u zimskom periodu sasvim uobičajene, kardiolog dr Sem Firuzi upozorava da se ponekad iza ovog naizgled bezazlenog simptoma može skrivati ozbiljniji zdravstveni problem koji ne treba zanemarivati. U hladnom vremenu krvni sudovi se prirodno skupljaju kako bi sačuvali toplotu vitalnih organa. Međutim, kod nekih osoba ta reakcija je previše izražena — riječ je o Rejnoovom fenomenu, stanju u kojem je protok krvi u prstima naglo smanjen.

Prsti tada mogu mijenjati boju — postaju bjelkasti, plavi ili jarko crveni kada se cirkulacija vrati. Mogu biti utrnuli, bolni, a u težim slučajevima zahvaćeni su i nos, uši ili usne. Ljekar upozorava da uporna i jaka promjena boje prstiju, naročito ako traje duže vrijeme, zahtijeva pregled ljekara — isto važi i za trajne promjene na noktima ili koži.

Rejnoov fenomen ponekad je povezan sa autoimunim bolestima poput skleroderme, reumatoidnog artritisa ili lupusa, piše The Sun.

Osobama koje sumnjaju na Rejnoov sindrom savjetuje se da prate simptome i fotografišu promjene kako bi ih pokazale ljekaru. U pojedinim slučajevima mogu se propisati lijekovi koji šire krvne sudove, a u rijetkim i težim situacijama razmatra se i hirurško liječenje.

