Dubai tiramisu: Savršen spoj kafe i pistacija koji je oduševio svijet

Dubai čokolada je zaludila svijet i gotovo svi smo je probali i uživali u njenom fantastičnom okusu, a sada je na red došao dubai tiramisu, koji je postao hit društvenih mreža. Njegov savršen spoj kafe i pistacija oduševio je svijet, a kad ga jednom probate, pravit ćete ga stalno.
Sastojci
250 g maskarpone sira
200 ml slatke pavlake
2 kašike šećera u prahu
1 kašičica ekstrakta vanilije
100 g pistacija
Za piškote:
200 g piškota
1 šolja jake crne kafe
2 kašike likera od kafe
Za čokoladni ganaš:
150 g crne čokolade
100 ml slatke pavlake
Za dekoraciju:
Mljevene pistacije po želji
Priprema
Slatku pavlaku umutite sa šećerom u prahu i vanilijom. Dodajte maskarpone i mljevene pistacije dok ne dobijete glatku, bogatu kremu. Ostavite u frižideru da se stegne.
Zagrijte slatku pavlaku do ključanja, pa sipajte preko nasjeckane crne čokolade. Miješajte dok se čokolada potpuno ne otopi i smjesa ne postane glatka. Pustite da se malo prohladi.
U kafu kratko umačite piškote, pa poredajte prvi sloj u posudu. Dodajte sloj pistacija-maskarpone kreme, pa prelijte tankim slojem čokoladnog ganaša. Ponavljajte postupak dok ne utrošite sav materijal. Ostavite tiramisu da se hladi bar nekoliko sati u frižideru, a najbolje preko noći.