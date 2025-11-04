Dubai tiramisu: Savršen spoj kafe i pistacija koji je oduševio svijet

Dubai čokolada je zaludila svijet i gotovo svi smo je probali i uživali u njenom fantastičnom okusu, a sada je na red došao dubai tiramisu, koji je postao hit društvenih mreža. Njegov savršen spoj kafe i pistacija oduševio je svijet, a kad ga jednom probate, pravit ćete ga stalno.

Sastojci

250 g maskarpone sira

200 ml slatke pavlake

2 kašike šećera u prahu

1 kašičica ekstrakta vanilije

100 g pistacija

Za piškote:

200 g piškota

1 šolja jake crne kafe

2 kašike likera od kafe

Za čokoladni ganaš:

150 g crne čokolade

100 ml slatke pavlake

Za dekoraciju:

Mljevene pistacije po želji

Priprema

Slatku pavlaku umutite sa šećerom u prahu i vanilijom. Dodajte maskarpone i mljevene pistacije dok ne dobijete glatku, bogatu kremu. Ostavite u frižideru da se stegne.

Zagrijte slatku pavlaku do ključanja, pa sipajte preko nasjeckane crne čokolade. Miješajte dok se čokolada potpuno ne otopi i smjesa ne postane glatka. Pustite da se malo prohladi.

U kafu kratko umačite piškote, pa poredajte prvi sloj u posudu. Dodajte sloj pistacija-maskarpone kreme, pa prelijte tankim slojem čokoladnog ganaša. Ponavljajte postupak dok ne utrošite sav materijal. Ostavite tiramisu da se hladi bar nekoliko sati u frižideru, a najbolje preko noći.

