Za sreću je potrebno malo: Ova 3 rituala sretni parovi prakticiraju svaki dan

Ideja o sreći koja će trajati do kraja života uvijek postoji u ozbiljnim vezama i brakovima. Međutim, često se dogodi da se parovi, čak i oni koji su mislili da im se to nikad neće dogoditi, počnu “uzimati zdravo za gotovo”.

Iako postoje ljudi koji će vas pokušati uvjeriti da su takve stvari normalne za ozbiljnu vezu ili brak i da je svaki odnos osuđen na prolazak strasti, pa i česte svađe do kraja života, to nije istina.

Kako osigurati sretnu vezu ili brak?

Postoje praktični načini kako ojačati svaki odnos i kako osigurati sretnu vezu ili brak. U nastavku donosimo tri rituala koja parovi u sretnim vezama i brakovima svakodnevno ponavljaju.

Prema riječima stručnjaka, prirodno je da u braku ili ozbiljnoj vezi romantika, privrženost, uvažavanje i komunikacija s vremenom opadaju, ne zato što se parovi prestanu voljeti, nego zato što im je previše ugodno zajedno.

Ipak, s vremenom to “uzimanje zdravo za gotovo” nekome će početi smetati i postat će problem. Zato je bitno biti svjestan onoga što radite i imati plan za njegovanje svega pozitivnog u odnosu.

Kako biste izbjegli situaciju u kojoj ćete jedno drugo “uzimati zdravo za gotovo”, pokušajte u svoju svakodnevicu uvesti tri rituala sretnih parova:

1. Stvorite naviku pozdravljanja

Jedan od važnih trenutaka u svakodnevici je način na koji se pozdravljate. Ako budete dosljedni u srdačnom, iskrenom pozdravljanju, svaki trenutak u kojem se ponovno susretnete veselit će vas.

Ako pak s vremenom izgubite naviku pozdravljanja, nestat će i osjećaj uzbuđenja.

Zato vratite pozdravljanje u svoj odnos i budite dosljedni. Nakon nekog vremena shvatit ćete da ima pozitivan utjecaj na vaš odnos i bit ćete uzbuđeni svaki put kad vidite partnera.

2. Svaki dan odvojite nekoliko minuta za neometanu komunikaciju

Samo dvije minute neometane, fokusirane komunikacije mogu biti bolje i važnije za odnos od toga da zajedno provedete nefokusirani čitavu sedmicu zajedno.

Zato odvojite svaki dan nekoliko minuta za smisleni razgovor. Naprimjer, možete se početi buditi malo ranije kako biste sa suprugom/partnerom nakon doručka nekoliko minuta razgovarali o danu pred vama.

3. Svaki dan prakticirajte ritual uvažavanja

Istina je da parovi često neke dobre karakteristike partnera, odnosno partnerice “uzimaju zdravo za gotovo”. To počnu činiti vrlo brzo. Jednostavno se dogodi to da prestanu primjećivati sve dobre stvari koje čini druga strana, a s druge strane, sve su više usredotočeni na sitne nedostatke.

Ako vam se čini da i sami idete u tom smjeru, pokušajte u svakodnevicu uključiti ritual uvažavanja. Prakticirajte zahvalnost – kada je prilika takva, partneru zahvalite za sve velike i/ili male stvari koje je učinio za vas tog dana. Vrijedi, naravno, i obrnuto.

Nakon nekog vremena bit ćete zapanjeni količinom lijepih stvari koje činite jedno za drugo tokom dana. Kada to shvatite, postat ćete i mnogo tolerantniji prema promašajima koje radite.

