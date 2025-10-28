Kremasti čokoladni kolač s jabukama: Ne može brže i jednostavnije

Ako volite deserte koji mirišu na dom, ovaj čokoladni kolač s jabukama i rumom bit će pravo otkriće. Sočan, mirisan i bogat okusima, spaja najbolje od jeseni – jabuke, čokoladu i rum. Uz kremasti čokoladni preliv, ovaj kolač izgledom i okusom podsjeća na nešto što biste poslužili samo najdražima.
Sastojci
Za biskvit:
5 jaja
200 g šećera
200 ml ulja
250 g brašna
1 vanilin šećer
1 prašak za pecivo
30 g kakaa
Za sloj s jabukama:
400 g jabuka (oguljenih i usitnjenih)
100 ml vode
150 g šećera
3 kašike ruma
200 g maslaca (sobne temperature)
100 g čokolade (nasjeckane)
Za čokoladni preliv:
500 ml vrhnja za šlag
300 g čokolade
Priprema
Zagrijte rernu na 180 Celzijusovih stepeni. Lim za pečenje obložite papirom za pečenje ili lagano namažite i pobrašnite. Umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok smjesa ne postane pjenasta i svijetla. Dodajte ulje i kratko izmiksajte.
U posebnoj zdjeli pomiješajte brašno, kakao i prašak za pecivo, pa ih postupno dodajte u mokru smjesu. Miješajte dok ne dobijete glatku, ujednačenu masu. Ulijte smjesu u pripremljeni lim i pecite 20–30 minuta, ovisno o rerni.
Ohladite, pa prerežite biskvit vodoravno na dva dijela. Donji dio vratite u lim, a gornji ostavite sa strane.
Jabuke usitnite i stavite ih kuhati u lonac s vodom i šećerom. Kuhajte nekoliko minuta, dok malo ne omekšaju. Maknite s vatre, dodajte rum, zatim maslac i čokoladu. Dodajte u tu smjesu gornji dio biskvita (natrgan na komade) i ponovno izmiksajte ili dobro promiješajte da se sve poveže.
Dobivenu kremu rasporedite preko donjeg dijela biskvita u limu i poravnajte.
U loncu lagano zagrijavajte vrhnje za šlag – ne smije zakuhati. Dodajte nasjeckanu čokoladu i miješajte dok se ne otopi i smjesa ne postane glatka i sjajna. Ostavite da se malo prohladi, a zatim prelijte preko kolača. Ohladite kolač u frižideru najmanje 2 sata prije posluživanja.