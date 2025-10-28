Kremasti čokoladni kolač s jabukama: Ne može brže i jednostavnije

Ako volite deserte koji mirišu na dom, ovaj čokoladni kolač s jabukama i rumom bit će pravo otkriće. Sočan, mirisan i bogat okusima, spaja najbolje od jeseni – jabuke, čokoladu i rum. Uz kremasti čokoladni preliv, ovaj kolač izgledom i okusom podsjeća na nešto što biste poslužili samo najdražima.

Sastojci

Za biskvit:

5 jaja

200 g šećera

200 ml ulja

250 g brašna

1 vanilin šećer

1 prašak za pecivo

30 g kakaa

Za sloj s jabukama:

400 g jabuka (oguljenih i usitnjenih)

100 ml vode

150 g šećera

3 kašike ruma

200 g maslaca (sobne temperature)

100 g čokolade (nasjeckane)

Za čokoladni preliv:

500 ml vrhnja za šlag

300 g čokolade

Priprema

Zagrijte rernu na 180 Celzijusovih stepeni. Lim za pečenje obložite papirom za pečenje ili lagano namažite i pobrašnite. Umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok smjesa ne postane pjenasta i svijetla. Dodajte ulje i kratko izmiksajte.

U posebnoj zdjeli pomiješajte brašno, kakao i prašak za pecivo, pa ih postupno dodajte u mokru smjesu. Miješajte dok ne dobijete glatku, ujednačenu masu. Ulijte smjesu u pripremljeni lim i pecite 20–30 minuta, ovisno o rerni.

Ohladite, pa prerežite biskvit vodoravno na dva dijela. Donji dio vratite u lim, a gornji ostavite sa strane.

Jabuke usitnite i stavite ih kuhati u lonac s vodom i šećerom. Kuhajte nekoliko minuta, dok malo ne omekšaju. Maknite s vatre, dodajte rum, zatim maslac i čokoladu. Dodajte u tu smjesu gornji dio biskvita (natrgan na komade) i ponovno izmiksajte ili dobro promiješajte da se sve poveže.

Dobivenu kremu rasporedite preko donjeg dijela biskvita u limu i poravnajte.

U loncu lagano zagrijavajte vrhnje za šlag – ne smije zakuhati. Dodajte nasjeckanu čokoladu i miješajte dok se ne otopi i smjesa ne postane glatka i sjajna. Ostavite da se malo prohladi, a zatim prelijte preko kolača. Ohladite kolač u frižideru najmanje 2 sata prije posluživanja.

Facebook komentari