Sočni kolač s grožđem: Za prste polizati

Jesen je period u kojem sazrijeva obilje voća i treba ga iskoristiti ne samo kao sirovu poslasticu, nego i u pripremanju jednostavnih i brzih kolača s dodatkom omiljene voćke.

Sigurno ste već probali mnogo kolača sa šljivama, ispekli neki s kruškama i jabukama, ali jeste li probali kolač s grožđem?

Ako niste, sada je pravo vrijeme za to. Slobodno iskoristite grožđe po svom ukusu, a mi preporučujemo neke reskije sorte crvenog grožđa koje će biti savršen dodatak slatkom i mekanom biskvitu.

Sastojci

4 jaja

200 grama maslaca

200 grama šećera u prahu

250 grama glatkog brašna

1 kašičica praška za pecivo

400 grama crvenog grožđa

malo maslaca i brašna za pleh

Priprema

Grožđe operite i odvojite bobice od peteljke. Pleh po želji premažite maslacem i pobrašnite ga. Uključite rernu na 180 Celzijevih stepeni.

Maslac sobne temperature i šećer mutite mikserom otprilike dvije do tri minute, dok ne dobijete glatku smjesu. Zatim unutra ubacujte jedno po jedno jaje te nakon svakog dobro umutite smjesu. Ubacite brašno u koje ste prije toga umiješali prašak za pecivo i sjedinite smjesu.

Polovinu grožđa ubacite u smjesu i promiješajte špatulom ili kuhačom. Rasporedite smjesu po plehuu, a ostatak grožđa posipajte po vrhu. Pleh potom ubacite u rernu zagrijanu na 180 stepeni. Pecite 40-ak minuta, sve dok kolač ne poprimi tamnu zlatnožutu boju, a rubovi se odvoje od pleha.

