Veze bez seksa: Kako se želja mijenja i šta učiniti kad nestane?

Seks? Možda jednom u par mjeseci, priznaju mnogi muškarci iz okruženja psihologa – uglavnom oni koji već godinama žive u stabilnim vezama, imaju djecu i naizgled sređen život.

Ipak, ispod površine krije se frustracija. U početku, svi se slažu, strast je bila neodoljiva, žudnja jaka, a seksualni život gotovo svakodnevan. Mnogi su vjerovali da će to trajati zauvijek.

Ali, kako navodi psihologinja i psihoterapeutkinja Andrea Zajfert (Andrea Seiferth), koja u Hamburgu vodi bračnu praksu, sasvim je prirodno da seksualna želja počne slabiti nakon prve ili druge godine veze. To je rezultat promjene hormonalne ravnoteže: dok na početku dominiraju hormoni želje i uzbuđenja, kasnije se ulogu preuzima oksitocin – tzv. hormon nježnosti i povezanosti.

– Ti hormoni koji stvaraju osjećaj bliskosti zapravo potiskuju spolne hormone i time smanjuju i seksualnu želju, kao i učestalost odnosa – objašnjava Zajfert.

– To parovi moraju znati i prihvatiti – dodaje.

Ali šta kada se čini da žene još više gube interes za seks? To pitanje često čuje i sama terapeutkinja.

Komunikacija kao osnova

Prvi korak je razgovor, ističe Zajfert. Šta volim ja, a šta ti? Šta nas oboje uzbuđuje? Bez iskrenog uvida u vlastitu seksualnost, takvi razgovori teško uspijevaju. Pozitivna i negativna seksualna iskustva mogu snažno oblikovati seksualnu želju, naročito kod žena.

Psihologinja i direktorica Laboratorija za seksualnost i rod (Sexuality and Gender Lab) na Univerzitetu Queen’s u Kanadi, Meredit Čivers (Meredith Chivers), godinama proučava žensku seksualnost. Njena istraživanja pokazuju da kod žena često postoji razlika između fiziološke reakcije i subjektivnog osjećaja uzbuđenja. Drugim riječima, žena može imati fizičke znakove uzbuđenja – poput lubrikacije – a da se uopće ne osjeća seksualno uzbuđeno.

– Primijetili smo da žensko tijelo može fizički reagirati na razne seksualne podražaje, pa čak i one koji su im neželjeni – poput scena seksualnog prisiljavanja – kaže Čivers. Lubrikacija, objašnjava ona, ima zaštitnu funkciju i može smanjiti tjelesna oštećenja u slučaju prisilnog odnosa, koliko god to zvučalo potresno.

Tjelesno i mentalno uzbuđenje

Tjelesno i mentalno uzbuđenje kod heteroseksualnih žena često ne idu ruku pod ruku, što nije slučaj kod muškaraca, niti kod queer žena.

Zaključak Čivers glasi: žensko uzbuđenje ne ovisi samo o fiziologiji, već najviše o seksualnom razvoju i iskustvima. Rodne uloge, bolna ili sramotna iskustva, negativne poruke o tijelu – sve to može udaljiti žene od vlastitih tjelesnih signala.

Nadalje, u heteroseksualnim odnosima često se zanemaruje ženska želja i zadovoljstvo, što potvrđuje i tzv. „gender orgasm gap“ – razlika u učestalosti orgazama među spolovima. Studija iz 2022. godine pokazuje da tek 30 do 60 posto žena doživi orgazam tokom heteroseksualnog odnosa, dok se kod muškaraca taj broj kreće između 70 i 100 posto.

Šta pomaže kada seks nestane iz veze?

– Za žene je važno kako se općenito osjećaju u vezi – kaže Zajfert. Ako se ne osjećaju viđeno i cijenjeno, teško će osjećati i seksualnu želju. Također, važno je da žene imaju hrabrosti reći šta žele – i šta ne žele.

Parovi koji dolaze na terapiju često se više ni ne dodiruju u svakodnevici. Nema spontanih zagrljaja, poljubaca ili nježnosti. Onda dođe vikend i očekuje se seks – što mnogima djeluje kao ogroman emocionalni skok.

– To je kao da pokušavate skočiti s daske od deset metara – slikovito opisuje terapeutkinja.

Rješenje leži u malim, ali svjesnim gestama tjelesne bliskosti – koje nisu nužno seksualne, ali učvršćuju vezu. Za neke parove korisna je i privremena distanca.

– Ponekad treba malo prostora – nova iskustva, različiti podražaji – kako bi se želja ponovo probudila – dodaje ona.

Je li želja precijenjena?

U stvarnosti, želja se često pojavi tek nakon što krene predigra. Dodiri, poljupci, osjećaj bliskosti – sve to može probuditi uzbuđenje.

– Ako čekam da me želja sama preplavi, možda ću čekati jako dugo – iskrena je Zajfert.

Na početku veze seks dolazi spontano. Kasnije, u haosu djece, posla i kućanskih obaveza, treba ga planirati – ali bez pritiska.

Seks ne bi trebao postati još jedna stavka na listi obaveza, ali jeste važan dio veze. Osim samog čina, značajno je i ono što dolazi poslije. Parovi koji se maze i ostaju bliski nakon seksa, jačaju emocionalnu povezanost. Prema istraživanju psihologinje Emy Mjuz (Amy Muise), ovakvi parovi su zadovoljniji u vezi i seksualno ispunjeniji – posebno žene, prenosi DW.

