Zbog ovih razloga biste odmah trebali prestati piti kafu

Iako nas jutarnja šoljica budi i daje nam energiju, stručnjaci upozoravaju na mračne posljedice prekomjernog konzumiranja kafe koje mnogi ne primjećuju.

Kofein povećava nivo anksioznosti i stimuliše proizvodnju hormona stresa – kortizola, koji kod nekih ljudi može izazvati nervozu, nemir, pa čak i napade panike. Ako se često osjećate napeto, kafa bi mogla biti krivac.

Čak i ako pijete kafu rano ujutro, njen efekat može trajati i do 8 sati, remeteći vaš san i smanjujući kvalitet odmora. Loš san vodi ka umoru, lošem raspoloženju i slabijoj koncentraciji.

Kafa podstiče lučenje želudačne kiseline, što može dovesti do gorušice, gastritisa ili čak ozbiljnijih problema sa želucem.

Mnogi nisu ni svjesni da su postali zavisni od kofeina. Bez jutarnje kafe teško funkcionišu i osjećaju glavobolje, razdražljivost ili umor.

Zbog ovih razloga, možda je vrijeme da razmislite o prekidu s kafom i probate zdravije alternative poput biljnog čaja ili jednostavne vode s limunom.

