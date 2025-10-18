Novi sojevi covida se šire: Na ove simptome trebate obratiti pažnju

Kako vrijeme postaje hladnije i više vremena provodimo u zatvorenom, pojavljuje se sve više sezonskih infekcija.

Britanci se trenutno bore s prehladama, gripom i Covidom – a dva nova soja posljednjeg brzo se šire diljem zemlje.

Stratus (XFG) i Nimbus (NB.1.8.1), najnoviji sojevi Covida, dominiraju naslovnicama.

Prema riječima dr. Brune Silvestera Lopesa, predavača mikrobiologije na Sveučilištu Teesside, oba soja su „vrlo zarazna“, ali se ne smatra da uzrokuju teže oblike bolesti od prethodnih varijanti.

Prema NHS-u, ovo su 12 simptoma Covida na koje treba paziti: visoka temperatura ili drhtavica – visoka temperatura znači da vam je prsa ili leđa vruća na dodir, kratak dah, mučnina ili povraćanje, začepljen ili curav nos, glavobolja, osjećaj umora ili iscrpljenosti, bolovi u tijelu, gubitak apetita, grlobolja, gubitak ili promjena osjeta mirisa ili okusa, novi, neprekidni kašalj – znači kašljanje dulje od jednog sata ili tri ili više napada kašlja u 24 sata, proljev.

Većina ljudi može liječiti Covid kod kuće, ali trebate hitno posjetiti svog liječnika ako: ste zabrinuti zbog svojih simptoma ili simptoma djeteta, ili niste sigurni što učiniti, vi ili dijete imate visoku temperaturu koja traje 5 dana ili dulje, ili se ne spušta nakon uzimanja paracetamola, simptomi se pogoršavaju ili se ne poboljšavaju, dijete od 3 do 6 mjeseci ima temperaturu od 39°C ili višu, ili mislite da ima visoku temperaturu, dijete mlađe od 3 mjeseca ima temperaturu od 38°C ili višu, ili mislite da ima visoku temperaturu, vi ili dijete imate druge znakove bolesti, poput osipa, gubitka apetita ili slabosti.

Posebno je važno potražiti liječničku pomoć ako ste u skupini s povećanim rizikom od težeg oblika Covida-19, primjerice, ako ste trudni, imate 60 ili više godina, ili oslabljen imunološki sustav.

