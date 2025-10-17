Spavanje na leđima najbolji položaj za zdravlje kože i cjelokupno blagostanje

Spavanje na leđima smatra se najzdravijim položajem za kožu jer omogućava licu da ostane slobodno od pritiska i trenja. Na taj način se očuva mladalački izgled kože, sprečavaju iritacije i poboljšava cirkulacija.

Položaj spavanja

Postoji osam dokazanih načina za sprečavanje i ublažavanje bora, uključujući pravilno čišćenje lica i izbor sredstava za umivanje u skladu sa tipom kože.

Položaj za spavanje koji ublažava jake glavobolje, kao i bolove u leđima i vratu, nije uvijek pogodan za sve – postoje četiri grupe ljudi koje bi trebale da ga izbjegavaju.

Iako položaj za spavanje ne može u potpunosti spriječiti nastanak bora, spavanje na boku ili stomaku češće doprinosi formiranju linija od pritiska. Stručnjaci stoga preporučuju spavanje na leđima, jer lice tada nije pod pritiskom i ne dolazi u kontakt s jastukom. Studija iz 2016. godine pokazala je da pritisak i istezanje kože prilikom spavanja na boku ili stomaku mogu doprinijeti nastanku bora.

Spavanje na leđima također pomaže u kontroli akni. Akne nastaju zbog zapušenja pora masnoćom i mrtvim ćelijama, što pogoduje razmnožavanju bakterija. Jastučnice mogu doprinijeti nastanku akni ako nisu čiste, pa je važno prati ih redovno – barem jednom sedmično, a kod osoba skloni aknama i češće, na svakih dva do tri dana. Jastučnice od svile mogu dodatno pomoći koži.

Zdravija koža

Ovaj položaj poboljšava cirkulaciju, što je ključno za zdravlje kože jer doprinosi njenom hranjenju i smanjuje otoke lica. Stručnjaci za vaskularno zdravlje preporučuju spavanje na leđima radi boljeg protoka krvi, iako postoje izuzeci, kao što su srčana insuficijencija i trudnoća.

Spavanje na leđima povećava efikasnost njege kože jer proizvodi naneseni najmanje pola sata prije spavanja bolje djeluju ako se lice ne trlja o jastuk. Također, sprječava asimetriju lica jer stalni pritisak na jednu stranu može dovesti do promjena u simetriji, naročito oko očiju. Iako većina ljudi mijenja položaj tokom noći, oni koji često spavaju na istoj strani trebali bi pokušati spavati na leđima.

Brojni benefiti

Pored ovih koristi, spavanje na leđima donosi i druge benefite, kao što su poravnanje kičme, ravnomjerna raspodjela pritiska, smanjenje bolova u donjem dijelu leđa i poboljšanje cirkulacije.

Međutim, spavanje na leđima nije preporučljivo osobama sa respiratornim problemima, jer može pogoršati tegobe poput apneje u snu. Također, osobe sa problemima varenja, posebno sa gastroezofagealnom refluksnom bolešću (GERB), trebale bi spavati na lijevoj strani, što pomaže u smanjenju refluksa kiseline. Trudnicama se savjetuje izbjegavanje spavanja na leđima zbog negativnog uticaja na cirkulaciju majke i fetusa, dok je položaj na lijevoj strani najbolja opcija tokom trudnoće.

Da bi se navikli na spavanje na leđima, ljudi mogu koristiti jastuke ili druge potpore koje sprječavaju okretanje tokom noći. Također, kvalitet sna zavisi od udobnog i podržavajućeg dušeka i prijatnog okruženja.

