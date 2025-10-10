Žene tvrde: “Ovo su najbolji savjeti za seks koje smo dobile”

Žene koje su na društvenim mrežama dijelile savjete o seksu, složile su se oko jedne stvari – iskrena komunikacija, samopouzdanje i međusobno poštovanje ključni su za ispunjen i zdrav seksualni život.

U nastavku donosimo najkorisnije savjete koje su korisnice Instagrama istaknule kao najvrjednije:

Tvoje zadovoljstvo je važno. Nema ništa loše u tome da partneru otvoreno kažeš što ti odgovara, a što ne.

Orgazmi su korisni za tvoje zdravlje, a klitoris postoji isključivo radi užitka – i treba ga slaviti, ne zanemarivati.

Seks ne mora uvijek značiti penetraciju. Fokusiraj se na bliskost, zabavu i međusobno povezivanje.

Ne uspoređuj se s drugima. Ni po učestalosti odnosa, ni po detaljima. Seks nije takmičenje.

Postavljanje granica

Tvoja seksualnost nije tu da bi služila nekome. Imaš pravo da istražuješ i postavljaš granice.

Ne pristaj na ništa što ti nije ugodno. Ne treba ti opravdanje da kažeš “ne”.

Nemoj glumiti orgazam. Iskrenost vodi boljem iskustvu i većem zadovoljstvu.

Lubrikant je tvoj prijatelj. Bilo da se radi o slini ili kupljenom proizvodu – olakšava i poboljšava iskustvo.

Popiški se odmah nakon odnosa. Tako možeš izbjeći infekcije mokraćnih puteva.

Prvi put? Budite nježni. Jedna žena podijelila je savjet koji je dobila prije prve bračne noći: “Koristite lubrikant i budite nježni.”

Učenje i istraživanje

Smijeh je dobrodošao u krevetu. Seks može biti nespretan i smiješan – i to je sasvim u redu.

Treba vremena da postaneš dobra u seksu. Učenje i istraživanje su proces.

Sama otkrij što ti prija. Ne očekuj da će partner znati sve bez tvoje pomoći.

Seks nikada ne bi trebao biti oružje. Nemoj koristiti intimnost kao sredstvo ucjene ili kontrole.

Ne shvataj sve preozbiljno. Seks je i igra i istraživanje. Dozvoli sebi da uživaš.

Bez neugodnosti

Osnaži se. Seks ne treba biti neugodno iskustvo – imaš pravo na užitak i kontrolu nad vlastitim tijelom.

Komunikacija je ključ. Seksualni odnos je zajednički put – razgovarajte, slušajte i budite velikodušni.

U redu je ako nemaš želju za seksom. Emocije se mijenjaju i važno je poštovati vlastite potrebe.

Ovi savjeti naglašavaju važnost međusobnog razumijevanja, otvorenosti i poštovanja – ne samo prema partneru, već i prema sebi.

