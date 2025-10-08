Svježi paradajz za zimu: Bez konzervansa, može trajati godinama, a okus kao da ste ga tek ubrali

Kako zimi ne biste ostali bez svježeg okusa paradajza, sada je pravo vrijeme da ga pripremite za čuvanje. Pravilno konzerviran, domaći paradajz čuva svježinu, boju i sočnost, a uz nekoliko trikova vaša zimnica bit će jednako ukusna kao i svjež paradajz s pijace.

Osim toga, zimnica donosi i osjećaj zadovoljstva – ništa ne može zamijeniti miris domaće hrane i zadovoljstvo kada znate da ste sve pripremili sami. Uz jednostavan postupak, svjež paradajz može postati zaliha koja će vam olakšati kuhanje i obogatiti jela tokom hladnih mjeseci.

Kako pripremiti paradajz za zimu

Operite paradajz, presijecite ga na pola i očistite od središnjeg dijela. Pripremite tegle koje ćete napuniti paradajzom, ali nemojte da ih punite do vrha.

Očistite i isijecite jednu papriku, stavite je u sjecka, zatim dodajte očišćenu glavicu bijelog luka i peršun. Mješavinu rasporedite preko paradajza u teglama.

Za preliv, u šerpu sipajte 1,5 litra vode, dodajte 2 lovorova lista, biber u zrnu, 1,5 supene kašike soli i 3 supene kašike šećera. U svaku teglu dodajte po 1 supenu kašiku devetopostotnog sirćeta.

Šerpu stavite na šporet i sačekajte da preliv proključa, zatim njime prelijte paradajz u teglama. Tegle zatvorite čistim i novim poklopcima. Uzimite dublju šerpu, na dno stavite krpu i poredajte tegle. Sipajte toplu vodu do visine poklopca.

Kada voda proključa, pasterizujte 20 minuta na 80 Celzijusovih stepeni. Tegle ostavite da se postepeno ohlade u vodi, a zatim ih premjestite na hladno i tamno mjesto do upotrebe.

Dragocjena zaliha

Pravilno pripremljene tegle paradajza mogu biti dragocjena zaliha tokom zime, bilo da ih koristite za supe, sosove ili salate. Ovaj jednostavan postupak garantuje da će vaš domaći paradajz zadržati sočnost i svježinu, a svako jelo dobiti prirodan i intenzivan okus.

