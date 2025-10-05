Veš se ne suši danima: Ovaj trik ubrzava sušenje bez grijejalice, čak i kad napolju pljušti kiša

Ako se veš ne suši danima, rješenje je jednostavno: postavi mali ventilator direktno ispod veša i pusti da cirkuliše vazduh – čak i kad pada kiša, veš će biti suh za par sati.
Zašto se veš ne suši kad je kiša?
Vlaga u vazduhu blokira isparavanje vode iz tkanine, pa veš ostaje mokar i hladan danima. Čak i ako ga okačite unutra, bez strujanja vazduha on samo „stoji“.
Kako da ubrzam sušenje veša bez mašine?
Najbrži način je da napravite mini vetrovitu zonu. Evo kako:
Raširite veš što šire – neka između komada bude razmak.
Postavite mali ventilator ispod ili sa strane, da puše direktno ka vešu.
Ako imate grijalicu, uključite je na nisku temperaturu i neka stoji bar metar dalje.
Zatvorite vrata prostorije da zadržite toplotu i strujanje.
Povremeno okrenite komade veša da se ravnomjerno osuše.
Da li ovaj trik radi i kad je baš hladno?
Da. Ključ nije temperatura, već kretanje vazduha. Ventilator pokreće vlagu iz tkanine i „tjera“ je da ispari.
Mali trik za dodatnu brzinu
Ako imate peškire koji se suše sporo, stavite ih na stolicu i pustite ventilator da puše odozdo. Biće suh za manje od 3 sata.
Savjeti za one koji nemaju mašinu za sušenje:
Ne treba vam skupa oprema.
Ventilator + razmak = suhi veš.
Radi i kad je napolju kiša, vlaga, pa čak i snijeg.
Idealno za stanove bez terase.
Veš ne smrdi, ne buđa, ne ostaje „mokar zauvijek“.