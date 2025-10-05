Lifestyle

Veš se ne suši danima: Ovaj trik ubrzava sušenje bez grijejalice, čak i kad napolju pljušti kiša

Objavljeno prije 40 minuta

Vlaga u vazduhu blokira isparavanje vode iz tkanine, pa veš ostaje mokar i hladan danima. Čak i ako ga okačite unutra, bez strujanja vazduha on samo „stoji“

Ako se veš ne suši danima, rješenje je jednostavno: postavi mali ventilator direktno ispod veša i pusti da cirkuliše vazduh – čak i kad pada kiša, veš će biti suh za par sati.
Zašto se veš ne suši kad je kiša?

Kako da ubrzam sušenje veša bez mašine?

Najbrži način je da napravite mini vetrovitu zonu. Evo kako:

Raširite veš što šire – neka između komada bude razmak.
Postavite mali ventilator ispod ili sa strane, da puše direktno ka vešu.
Ako imate grijalicu, uključite je na nisku temperaturu i neka stoji bar metar dalje.
Zatvorite vrata prostorije da zadržite toplotu i strujanje.
Povremeno okrenite komade veša da se ravnomjerno osuše.

Da li ovaj trik radi i kad je baš hladno?

Da. Ključ nije temperatura, već kretanje vazduha. Ventilator pokreće vlagu iz tkanine i „tjera“ je da ispari.

Mali trik za dodatnu brzinu

Ako imate peškire koji se suše sporo, stavite ih na stolicu i pustite ventilator da puše odozdo. Biće suh za manje od 3 sata.
Savjeti za one koji nemaju mašinu za sušenje:

Ne treba vam skupa oprema.
Ventilator + razmak = suhi veš.
Radi i kad je napolju kiša, vlaga, pa čak i snijeg.
Idealno za stanove bez terase.
Veš ne smrdi, ne buđa, ne ostaje „mokar zauvijek“.


