Naučnici otkrili tajnu koja objašnjava zašto nakon vježbanja jedemo manje

Fizička aktivnost potiče stvaranje posebne molekule koja smanjuje apetit i mogla bi postati osnova za nove tretmane regulacije tjelesne težine

Gubitak kilograma ne proizlazi samo iz sagorijevanja kalorija. Novo istraživanje otkriva da vježbanje može hemijski potisnuti osjećaj gladi, barem kod miševa.

Američki naučnici sa Univerziteta Stenford i Bejlor koledža medicine identificirali su metabolit nazvan Lac-Phe, koji se u velikim količinama pojavljuje u krvotoku miševa nakon intenzivne fizičke aktivnosti. U mozgu ovih životinja Lac-Phe, čini se, blokira neuronski put koji inače podstiče potrebu za hranom.

– Ovo otkriće otvara uzbudljive mogućnosti i moglo bi jednog dana poslužiti kao osnova za razvoj novih lijekova za kontrolu tjelesne težine – rekao je Jong Su (Yong Xu), medicinski naučnik s Bejlor koledža medicine.

Mehanizam na kojem se zasniva djelovanje Lac-Phe podsjeća na princip po kojem funkcioniše Ozempik, lijek čiji je aktivni sastojak napravljen da oponaša prirodni hormon koji reguliše nivo šećera u krvi i smanjuje žudnju za hranom.

– Ovo je važno jer pomaže objasniti kako prirodno proizvedena molekula može uticati na apetit tako što djeluje na ključni dio mozga koji kontroliše glad i tjelesnu težinu – istakao je Džonatan Long (Jonathan Long), biohemičar sa Univerziteta Stenford i jedan od autora istraživanja objavljenog u časopisu Nature Metabolism.

Lac-Phe je prvi put otkriven kod miševa 2022. godine, ali kasnija istraživanja pokazala su da se isti metabolit povećava i kod ljudi nakon fizičke aktivnosti. U jednom testu izdržljivosti, učesnici koji su imali veći porast nivoa Lac-Phe nakon vježbanja izgubili su više masnoća na području stomaka.

Razumijevanje načina na koji Lac-Phe djeluje ključno je za razvoj budućih tretmana za mršavljenje, kaže Jang He (Yang He), neurolog s Baylor koledža. Njegov tim je dokazao da Lac-Phe inhibira neurone AgRP, koji inače potiču glad tako što potiskuju PVH neurone – moždane ćelije koje smanjuju apetit i regulišu tjelesnu težinu. Kada je aktivnost AgRP neurona blokirana, osjećaj gladi se značajno smanjuje.

Istraživanja se nastavljaju, ali naučnici vjeruju da bi Lac-Phe u budućnosti mogao predstavljati osnovu za razvoj novih terapija protiv gojaznosti.


