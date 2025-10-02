Sagra del Pistacchio di Bronte: Festival pistacija u oktobru na Siciliji

Pistacije su posljednjih godina postale veoma popularne, pa gotovo da nema jela u koje se u nekom obliku ne mogu dodati. Imaju blago slatkast, bogat i orašast okus, male su i hrskave, a mogu se jesti same, pržene i posoljene, ili koristiti u raznim jelima. Dodajemo ih baklavama, tortama, kolačima, sladoledu, krofnama, tjesteninama, pa čak i salatama. U svijetu su čak veliki hit postali i parfemi s pistacijom.

Festival zelenih oraščića

Kako je Sicilija poznata kao dom najboljih pistacija, a gradić Bronte u svijetu slovi kao mjesto s apsolutno najcjenjenijim pistacijama, svake godine u oktobru u tom gradiću, koji se nalazi na padinama vulkana Etna, održava se festival pistacija, poznat kao Sagra del Pistacchio di Bronte. To je jedan od najvažnijih gastronomskih događaja na Siciliji.

Pistacije iz Brontea imaju specifičan okus zahvaljujući kombinaciji vulkanskog tla, mediteranske klime i tradicionalnih metoda uzgoja. Zbog toga imaju intenzivniju zelenu boju, bogatiji okus i veću količinu esencijalnih ulja u usporedbi s drugim pistacijama.

Iako se pistacije uzgajaju i u Iranu, SAD (Kalifornija) i Turskoj, bronteške pistacije imaju oznaku zaštićenog porijekla (DOP), što znači da su priznate kao autentičan i vrhunski proizvod.

Još jedan razlog zašto su bronteške pistacije toliko cijenjene je način berbe – stabla se obrađuju ručno, a plodovi se beru svake dvije godine, kako bi se stabla oporavila i povećao kvalitet uroda. To znači da je ponuda manja, ali je kvalitet mnogo bolji.

Veliki događaj

Festival pistacija veliki je događaj koji cijeli gradić Bronte na nekoliko dana oboji u zeleno – izlagači pripremaju sva moguća jela s pistacijama, a posjetitelji ih degustiraju! Osim toga, izlagači nude rukotvorine, domaće proizvode i suvenire povezane s pistacijama.

Organiziraju se koncerti i folklorni nastupi, da bi se proslavila tradicija Brontea, a kako je Sicilija gastronomska meka, festival slavi i druge sicilijanske delikatese poput arancina, cannola i paste di mandorla.

