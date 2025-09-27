Italijanski grad uvodi porez na pse

Prema najavama vlasti, italijanski grad Bolzano od 2026. godine uvodi porez za vlasnike pasa, a nova mjera obuhvatit će i turiste koji u grad dolaze sa svojim kućnim ljubimcima. Tako će vlasnici morati plaćati dnevni porez od 1,50 eura po psu, dok će lokalno stanovništvo izdvajati godišnji porez od 100 eura.

Način finansiranja

Inače, ovu mjeru su gradske vlasti predstavile kao način finansiranja čišćenja ulica i izgradnje novih parkova za pse, ali je ona ipak izazvala kontroverze. Dio javnosti zabrinut je zbog glasina da bi psima mogao biti zabranjen ulazak u redovne gradske parkove.

Kako je poznato, ovo nije prva takva inicijativa – ranije je u Bolzanu uveden zahtjev za registraciju DNK pasa kako bi se nepočinjeno čišćenje izmeta moglo sankcionirati kaznama do 600 eura. Pokrajinski vijećnik Luis Valker (Walcher) objasnio je da će vlasnici pasa koji su već registrirali DNK svojih ljubimaca biti oslobođeni novog poreza na dvije godine.

– Ovo je poštena mjera jer se tiče isključivo vlasnika pasa. Inače bi čišćenje pločnika bila odgovornost cijele zajednice – izjavio je Valker.

„Duboko pogrešna poruka“

Ipak, protivnici upozoravaju da je riječ o „pretvaranju životinja u porezne obveznike“. Karla Roki (Carla Rocchi) iz Nacionalne agencije za zaštitu životinja (ENPA) poručila je da se ovakvim mjerama šalje „duboko pogrešna poruka“ i da se nepotrebno kažnjavaju porodice i turisti koji odgovorno putuju sa svojim ljubimcima.

– Pokrajina Bolzano postiže autogol s porezom na pse. Paradoksalno je da u regiji koja živi od turizma ciljate upravo one koji biraju inkluzivan i odgovoran odmor sa svojim psima – rekla je Roki, upozorivši da bi ovaj potez mogao obeshrabriti vlasnike te dovesti do napuštanja životinja.

