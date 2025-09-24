Opasno je sušiti veš u ovoj prostoriji: Izaziva probleme s disanjem i slabi imunitet

Mnogi svoju odjeću suše kako stignu – na radijatoru ili na stalku za sušenje, ali stručnjaci upozoravaju da treba imati na umu da postoji jedna prostorija u kojoj nikako ne bi trebalo sušiti veš.

Sušenje veša u spavaćoj sobi

Sušenje veša u spavaćoj sobi povećava vlažnost zraka do 30 posto, a to može izazvati probleme s disanjem i oslabiti imunitet.

Naime, stručnjaci tvrde da treba izbjegavati sušenje veša u spavaćoj sobi. Mokra odjeća povećava vlažnost zraka i do 30 posto, čime se povećava rizik od poteškoća s disanjem tokom spavanja i ugrožava imunitet.

Kao posljedica povišenog nivoa vlage, raste i šansa za pojavu buđi.

Vlaga uzrokuje pojavu grinja

Grinje se također mogu pojaviti u spavaćoj sobi, jer mokra odjeća stvara vlažno okruženje pogodno za njihov rast.

Osim toga, kada vlaga ispuni prostoriju, može doći do kondenzacije, što može dovesti i do truhljenja drvenih konstrukcija.

