Čarobne ruke sarajevskog glamura: Elvir Bajrić tri decenije oblikuje ne samo kosu, već i duh SFF-a

U Sarajevu, gradu u kojem se elegancija i duša spajaju na “Bosanskom ćilimu“, već decenijama tiho i neumorno ostavlja svoj pečat Elvir Bajrić, frizer čije ruke poznaju holivudske, domaće, regionalne zvijezde, ali i ‘obični’ ljudi. Njegov rad nije samo estetski, već ‘ljudski’ i zbog toga je nezaobilazni dio identiteta Sarajevo Film Festivala još od njegovog nastanka, 1995. godine, u jeku opsade Sarajeva.

Brojne svjetske ličnosti

– Meni je Sarajevo Film Festival u venama. Imam sreću da sam bio u tom užem krugu kada je nastajao SFF. Puno mojih kolega rade na SFF, ali imam privilegiju da radim superstar – kazao je Bajrić za Fenu.

Lista slavnih koje je frizirao na SFF-u je impresivna: Robert De Niro, Anđelina Džoli (Angelina Jolie), Bred Pit (Brad Pitt), Emili Hirš (Emile Hirsch), Orlando Blum (Bloom), Danijel Krejg (Daniel Craig), Deni Glover (Danny Glover), Džon Malkovič (John Malkovich), Morgan Frimen (Morgan Freeman), Oliver Ston (Oliver Stone), Džon Kliz (John Cleese), Stiv Bušem (Steve Buscemi), Majkl Fasbender (Michael Fassbender), Džeremi Ajrons (Jeremy Irons), Bono Vox, Nik Kejv (Nick Cave), Kulio (Coolio), Stivn Frirs (Stephen Frears), Miki Rurk (Mickey Rourke), Majkl Mur (Michael Moore), Žerar Depardje (Gérard Depardieu), Daren Aronofski (Darren Aronofsky), Sofi Okonedo (Sophie Okonedo), Džilijan Anderson (Gillian Anderson), Kevin Spejsi (Kevin Spacey), Erik Kantona (Eric Cantona), Benisio del Toro (Benicio del Toro) i mnogi drugi.

Poseban dojam su na njega ostavile Anđelina Džoli, Meg Rajan (Ryan), poznata novinarka Kristijane Amanpur (Christiane Amanpour). Frizura Meg Rajan je, kako kaže, postala svojevrsni brend SFF-a – toliko tražena da je, kako se našalio, “od te frizure i dobro zaradio“.

Ostaje da se vidi, čija će frizura ostaviti traga na ovogodišnjem 31. Sarajevo Film Festivalu.

Za Bajrića, frizura nije samo zanat, već emocionalna i umjetnička veza između frizera i klijenta.

– Kosa je živa materija. Nije isto šišati svakoga, morate razumjeti karakter osobe, njen stil, život. Klijenti mi često kažu da su im frizure najbolje kada šute. Tu se dešava ta neka tiha magija – kaže on.

Ističe da je uspjeh uraditi dobru frizuru, ako spojite karakter i stil osobe – ako to znate onda imate sreće da imate veliku zvijezdu.

Iako je Bajrić poznati svjetski frizer, on je skroman, voli i one poznate i one manje ili nepoznate. Voli one koji čiste ulice, one koji prodaju na pijaci, a kada prolazi kroz mahale sa svima se pozdravlja, kako god je adet i običaj međureligijskog, multinacionalnog bh. korpusa.

Prvak Jugoslavije

Ko mrzi ljude, naglašava, ne može biti frizer, jer “ne možete svakom dati da vam dira kosu, to je intimno. Kosa je individualna živa materija svake osobe posebno. Različite je strukture, gustine, prirodne boje…

Bajrić je 1990. godine bio prvak Jugoslavije u muškoj kategoriji Omladinac. Usavršavao se kod vodećih imena struke, bio je među top 30 frizera u svijetu Antonija Maskola (Anthonya Mascola), usavršavao se na brojnim akademijama u Italiji i Španiji, te bio licencirani TIGI-jev edukator. Radio je visoku modu.

Danas, iako razmišlja da se vrati na frizerske turneje, ostaje vjeran radu iz Sarajeva, gdje svakodnevno prima klijente.

Za mlade ima jednostavnu poruku, “putujte, razmjenjujte znanje. I zapamtite – osmijeh je najvažniji alat svakog zanata”.

