Od matičnih ćelija do CAR-T: LivMedCell širi svoju ulogu u budućnosti medicine

Kako globalna potražnja za naprednim terapijama matičnim ćelijama nastavlja rasti, jedan centar se izdvaja više od deceniju po kliničkom uspjehu, naučnom liderstvu i izvrsnosti certificiranoj prema GMP standardima: Centar za regenerativnu medicinu i matične ćelije Liv Hospital (LivMedCell).

Smješten u Istanbulu, LivMedCell je prvi i jedini bolnički centar za proizvodnju matičnih ćelija u Turskoj koji posluje prema standardima Dobre proizvođačke prakse (GMP). Od 2014. godine centar je liječio hiljade pacijenata iz Evrope, Bliskog istoka, Centralne Azije i šire, nudeći personalizirane, od Ministarstva zdravstva odobrene ćelijske terapije za širok spektar hroničnih i degenerativnih stanja.

Nauka susreće klinički učinak: Globalna referenca u regenerativnoj



medicini Foto: Stručni tim iza LivMedCell-a, pionirskog centra za terapije matičnim ćelijama u Turskoj

Pod vodstvom prof. dr. Erdala Karaöza, međunarodno priznatog stručnjaka za matične ćelije i regenerativnu medicinu sviše od 300 naučnih publikacija i brojnim svjetskim nagradama,LivMedCell se etablirao kao referentni centar u ovoj oblasti. Pored vođenja LivMedCell-a, prof. dr. Karaöz je i član akademskog osoblja na Univerzitetu İstinye, gdje nastavlja doprinositi akademskoj zajednici kroz istraživanje, nastavu i inovacije u oblasti ćelijskih terapija.

LivMedCell pruža personalizirane tretmane matičnim ćelijama i egzozimima za:

●Neurološka stanja: moždani udar, autizam, cerebralna paraliza, povreda kičmene

moždine

●Plućne bolesti: HOBP, IPF, post-COVID oštećenje pluća

●Kardiološki problemi: ishemijska bolest srca, dijabetičko stopalo

●Povrede mišićno-koštanog sistema: oštećenje hrskavice, puknuća tetiva, avaskularna

nekroza

●Autoimune bolesti: multipla skleroza, lupus, Crohnova bolest

●Estetske i dermatološke primjene: podmlađivanje kože, gubitak kose, zarastanje rana Endokrinološka i urološka stanja: dijabetes tip 1, insuficijencija jajnika, erektilna disfunkcija.



Foto: LivMedCell

Svaka terapija se proizvodi u skladu s GMP uslovima i primjenjuje uz multidisciplinarni klinički nadzor, jedinstven model koji osigurava i sigurnost i učinkovitost.Redefinisanje dugovječnosti: Naučni pristup mladosti i vitalnosti

U svijetu opsjednutom izgledom, LivMedCell-ov Program dugovječnosti ide dalje od površine.Potkrijepljen ćelijskom naukom, ovaj jedinstveni pristup nudi ne samo estetske rezultate, već i istinsko ćelijsko pomlađivanje.

U središtu programa nalazi se jednostavna, ali snažna ideja: „Ne samo da izgledate mlado, budite mladi.

“Korištenjem GMP-certificiranih matičnih ćelija i egzozoma, tretmani dugovječnosti LivMedCell-a imaju za cilj obnovu tijela iznutra, regeneraciju oštećenih tkiva, regulaciju upalnih procesa i usporavanje biološkog starenja.

Gledajući naprijed: Saradnja na CAR-T terapiji ćelijama s UPenn-om



Foto: Timovi Liv Hospital-a i Penn Medicine-a obilježavaju početak svoje revolucionarne akademske saradnje u Istanbulu

Praveći hrabar korak ka terapijama ćelijama nove generacije, LivMedCell je pokrenuo istraživačku saradnju s Univerzitetom Pensilvanije (UPenn), globalnim liderom u CAR-T terapiji. Iako regenerativna medicina ostaje temeljni fokus, ovo partnerstvo predstavlja strateško širenje

u pravcu imunoterapije i personalizirane onkologije.

