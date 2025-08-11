Lemon Drop manikura: Poslastica na noktima za vruće dane

U vrelim danima ovog ljeta najbolji izbor za nokte jeste osvježavajuća, razigrana i iznimno jednostavna Lemon Drop manikura. Nokti će vam izgledati kao da ste ih umočili u čašu hladne limunade.

Kako izgleda Lemon Drop manikura?

Zasluge za ovaj novi beauty hit ponovno idu Zoli Ganzorigt, vjernoj manikuristici holivudske glumice Hailey Bieber. Dizajn je jednostavan, ali iznimno efektan: bademasto oblikovani nokti premazani su bogatom, živom nijansom žute boje koja nije neonski intenzivna, ali ima dovoljno svježine da privuče pažnju.

Ono što ovu manikuru čini posebno privlačnom jest njena usklađenost s popularnom „Butter Yellow“ nijansom, koja se ove sezone provlači kroz sve, od torbica i haljina do sunčanih naočala. Upravo zato Lemon Drop nokti djeluju kao idealan produžetak ljetne garderobe, s dozom zaigrane ženstvenosti.

Kako napraviti Lemon Drop nokte kod kuće?

Za razliku od nekih viralnih nail art trendova koji zahtijevaju odlazak u salon, ova manikura može se lako napraviti i kod kuće, čak i ako niste profesionalka. Počnite tako da oblikujete nokte prema želji i nanesete sloj kvalitetnog baznog laka. Time ćete zaštititi prirodne nokte i osigurati duže trajanje manikure. Zatim odaberite savršenu nijansu limun žute i nanesite je na sve nokte, pazeći da se lak dobro osuši. Ako je potrebno, dodajte drugi sloj za bolju pokrivenost.

Na kraju, sve zapečatite slojem sjajnog nadlaka kako bi nokti dobili završni sjaj i dužu postojanost. I Lemon Drop nokti su spremni za šetnju rivom, ispijanje koktela ili fotografiju uz more.

