Kao dječak izbjegao u Dansku, danas zapošljava 600 ljudi u 12 zemalja

Muamer Ćišija je bio tek dječak kada je rat u Bosni 1990-ih pogodio njegov rodni grad. On i njegova porodica izbjegli su u Dansku, a on je na kraju završio MBA program na jednom od najelitnijih univerziteta na svijetu Stanford University Stanford Graduate School of Business.

Nakon rata otišao je u Njemačku čistiti groblja za 2 marke po satu, danas je vlasnik poznate građevinske firme, prenosi Pressmedia.

Koristeći svoje obrazovanje i svoje veze Ćišija se 2009. godine udružio sa suosnivačem Harisom Memićem na izgradnji brzorastuće softverske firme Symphony. Symphony je globalna kompanija za razvoj i dizajn softvera koja rsa nekimekim od najprepoznatljivijih kompanija sa liste Fortune 500 i najbrže rastućim startupima u ekosistemu Silicijske doline. Symphony ima više od 600 zaposlenih u 12 zemalja širom Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Evrope, Afrike i Azije.

Kao prihvaćeni član Vijeća Ćišija, suosnivač i predsjednik Symphonyja, ima pristup raznim ekskluzivnim mogućnostima osmišljenim da pomognu Symphonyju da dosegne vrhunac profesionalnog utjecaja. Muamer će se povezati i sarađivati sa drugim uglednim liderima na privatnom forumu. Ćišija će također biti pozvan da radi sa profesionalnim uredničkim timom kako bi podijelio svoje stručne uvide u originalnim poslovnim člancima na Forbes.com, te zajedno sa drugim stručnjacima doprinese objavljenim panelima za pitanja i odgovore.

Muamer je profesionalac svjetske klase, koji doprinosi zajednici isto koliko i poslovnom svijetu. On je veliki pobornik i donator Bosnia & Herzegovina Futures Foundation.

U BiH je rukovodstvo kompanije privuklo pažnju projektom na Trebeviću: Gradnjom poslovnog objekta željelo je pružiti uposlenicima zdravo radno okruženje u kojem će moći ići u teretanu ili odspavati dok su na poslu, prošetati šumom dok imaju sastanke ili provesti vrijeme u prirodi.

To je bio novi koncept poslovanja i odnosa prema uposlenicima u BiH. U novom kompleksu uposlenicima su na raspolaganju različite prostorije za rad, dnevni boravak, kuhinju, kino, teretanu, zatvoreni bazen, amfiteatar, kao i prostorije za opuštanje i druženje.

