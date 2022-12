Velika potraga za radnicima u BiH: Sve je više deficitarnih zanimanja

Sve je više deficitarnih zanimanja. Pozitivna strana je što to tjera kompanije i firme da daju veće plate, a samim tim se povećavaju mogućnosti za nove generacije, prenosi N1.

Skoro 60% poslodavaca sljedeće godine imat će potrebu za novim radnicima. Fale djelatnici u svim branšama. Naći molera, vodoinstalatera, varioca, keramičara u gradovima je već sada teška misija. Nedostaje i automehaničara. Srednjoškolci Emsad i Amar pripremaju se za tržište: tržište koje ih jedva čeka.

“S obzirom da sam jedan od izabranih učenika da idu u Holandiju na stručno osposobljavanje volio bih da nastavim svoje školovanje. Mislim da ću ubrzo naći posao u struci”, kazao je Emsad Babić.

“Što se tiče dugoročnih planova za budućnost plan mi je ostati u državi i ovdje raditi, ali ako se gore otvori prilika neka što da ne”, kaže Amar Nikšić.

Kvalitetna radna snaga rijetko se zadržava u zemlji. Mladi uglavnom odlaze. Oni koji se odluče ostati situacija je drugačija nego prije pet ili deset godina: na tržištu itekako postoji potreba za njima.

“Već sada smo došli u situaciju da nemamo učenika koliko poslodavci traže… potvrda svemu tome je da učenici nakon završetka škole maltene odmah nađu praksu i posao”, kazao je Sejad Mujezinović, direktor SŠSK.

Lako do posla dolaze i trgovci, CNC operateri, stolari, tesari. No, novo doba donosi i nova zanimanja i načine zarade. Internet je otvorio mnogo prostora. Svoj kreativni kutak Džejla Mahmutović našla je na YouTubeu.

“YouTube se u mom životu pojavio iznenada i nekako mi je donio i nova poznanstva, nove ljude i sve je to povezano sa mojom branšom – novinarstvom. Najbitnije da se čovjek u svemu tome pronađe, da pronađe svoj put, a ja sam baš tu svoj put pronašla”, priča nam Džejla.

Mnogo mladih svoj put pronalazi i u IT struci. To je trenutno najperspektivnija oblast i struka. Potražnja je tolika da se među IT poslodavcima vodi ”rat za radnike”, pa se radnicima nude veće plate i bolji uslovi da pređu iz jedne u drugu kompaniju.

“Preporučila bih karijeru u IT svijetu jer je velika potražnja za istom u apsolutno svakom aspektu ljudskog života. Krenuvši od bionženjeringa do automatizacija svakog aspekta i manuelnih procesa, kao i development raznih aplikacija koje bi olakšale ljudski život”, kaže Ema Rudalija.

Život koji ima sve više novih stvari, zanimanja i mogućnosti. Odlazak ljudi iz BiH doveo je do toga da se počnu cijeniti neka do sada nedovoljno respektovana zanimanja, a s druge strane nove tehnologije donijele su mnogo načina za zaradu. Nove generacije čini se sada imaju puno mogućnosti jer ih čeka tržište koje vapi za radnicima, piše N1.

