U Mostaru donesena odluka o zabrani rada nedjeljom, kazne za prekršaje do 3.000 KM

Odlukom koja je donesena za 26 glasova za, dva protiv i četiri suzdržana glasa uz usvojen jedan amandman je konstatovano da je rad pravnih i fizičkih osoba iz oblasti trgovine nedjeljom, blagdanima i neradnim danima nije dozvoljen na području Grada Mostara.

Prema odluci gradskih vijećnika trgovine na veliko i malo u kojima se vrši promet prehrambenim proizvodima može se odrediti radno vrijeme svakim danom od 6 do 22 sata, izuzev nedjeljom i državnim praznicima.

Ni trgovine na veliko i malo u kojima se vrši promet neprehrambenim proizvodima neće raditi nedjeljom, a njihovo radno vrijeme bit će od 7 do 21 sat, a nedjeljom neće raditi ni trafike.

Nedjeljom, blagdanima i neradnim danima omogućit će se trgovinama koje se bave prodajom pekarskih proizvoda od 7 do 12 sati, cvjećarama, također od 7 do 12 dok je trgovinama koje se bave isključivo prodajom suvenira dozvoljen rad nedjeljom i blagdanima od 8 do 24 sata te tradicionalnim, starim obrtima i zanatima na području Grada Mostara od 8 do 24 sata.

Objekti u kojima se obavljaju obrti i obrtu srodne djelatnosti na području Grada Mostara mogu poslovati svakim danom od 7 do 24 sata, izuzev nedjeljom.

Disko klubovi, noćni klubovi i noćni barovi, u zatvorenim prostorijama mogu raditi od 23 do 3 sata uz puštanje i izvođenje muzike.

Svadbeni saloni u zatvorenim salama od 12 do 4 sata uz puštanje i izvođenje muzike, a ostali ugostiteljski objekti do 24 sata te objekti sa muzikom uživo do 24 sata koji posluju van kolektivno stambenih objekata.

Objekti sa muzikom uživo do 23 sata koji posluju u okviru kolektivno stambenih objekata, uz jednokratno odobrenje. Također je navedeno da svi ugostiteljski objekti koji puštaju muziku su dužni imati ugrađene limitatore-graničnike zvuka.

Za vrijeme turističke sezone u ljetnom vremenskom periodu od 15. juna do 15. septembra određuje se radno vrijeme i to najduže do ponoći radnim danom te 1 sat vikendom, uz puštanje i izvođenje muzike za ugostiteljske objekte koji posluju van kolektivno stambenih objekata.

Za ugostiteljske objekte na otvorenom prostoru kao što su bašte, i terase, u ljetnom vremenskom period, određuje se radno vrijeme najduže do ponoći radnim danom te 1 sat vikendom, uz puštanje i izvođenje muzike za objekte koji se ne nalaze u okviru kolektivno stambenih objekata.

Za ugostiteljske objekte koji posluju unutar grupe Restorani-tipa objekti brze prehrane – fast food-ovi, izuzetno se, uz odobrenje nadležnog Odjela Grada Mostara, dozvoljava priprema, prodaja i dostava hrane i pića u periodu od 24 sata do 3 sata, uz zabranu konzumacije i usluživanja hrane i pića unutar objekata, kao i na površini koja pripada objektu.

Nadležni Odjel Grada Mostara može, na zahtjev pravnih i fizičkih osoba iz oblasti trgovine, ugostiteljstva, obrta, putničkih agencija i ostalih na području Grada Mostara, odrediti drugačiji početak, trajanje i završetak radnog vremena u određenim slučajevima, vjerskim i državnim blagdanima, proslavama matura, svadbi i slično, te u vrijeme turističke sezone od 15. juna do 15. septembra, najduže do 2 sata uz puštanje i izvođenje muzike.

Za vrijeme održavanja manifestacija i koncerata na otvorenom određuje se drugačiji raspored radnog vremena i to najduže do jedan sat.

Odlukom Gradskog vijeća su previđene su novčane kazne od 1.000 KM do 3.000 KM ako se ne budu poštovala odluka o radnom vremenu i ako pravna osoba ne odredi radno vrijeme sukladno odredbama ove Odluke .

Nakon pola godine kako je nadeveno radit će se analiza ove odluke, te u slučaju potrebe dodatno doraditi, pieš Klix.

