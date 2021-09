OVAJ POSAO SMATRA SE JEDNIM OD NAJTRAŽENIJIH POZIVA BUDUĆNOSTI: Otkrivamo sve njegove tajne

Sigurno ste bar jednom u životu čuli za izraz lifecoach. Laici bi rekli da je to bespotrebno trošenje vremena, s obzirom da je u našem okruženju rijetkost čuti da se neko odlučio za angažovanje lifecoacha.

Međutim, onima koji se bave tim zanimanjem pripisuju se zasluge za unapređenje života, i mnogih njegovih oblasti, a njihove instrukcije se dugoročno pamte.

Želeći da čitaocima bolje približimo termin lajfkouč kontaktirali smo Oliveru Pticu koja je jedna od uspešnijih u svom zanimanju, i svakodnevno pomaže ljudima u stvaranju kvalitetnijeg života, a pored toga nalazi i vreme za svoje dvoje dece. Evo šta nam je otkrila

Šta podrazumeva lifecoach

– Lajf kouč tj trener životnih veština je osoba koja pomaže ljudima da žive srećnijim i ispunjenijim životom. Drugim rečima, da uspešnije rešavaju svoje probleme i ostvaruju svoje ciljeve. Tokom ovog procesa, ukoliko je on vođen iskusnom rukom profesionalca, dešava se još jedna važna stvar – klijent postaje kvalitetnija osoba, pa kao posledica toga, i živi kvalitetnijim i ispunjenijim životom.

“Životni učitelj” da ili ne

– Mogli bismo se zvati, naravno, i životnim učiteljem. S tim što za razliku od učitelja koji uglavnom prenose znanje predajući, mi podstičemo osobu da sama dolazi do važnih istina o sebi, drugima i životu uopšte. Jer mnogo više koristi svako od nas ima od istina do kojih je došao sam nego od onih koje mu je neko drugi saopštio.

Kakva je njihova uloga

– Lajfkoučevi ne bi trebalo skoro nikada da savetuju ljude polazeći od svog ličnog mišljenja u stilu, „Ja bih na tvom mestu to uradio ovako“ ili „Rekao bih ja njemu … pa bi me on upamtio…“ Ali se uvek može ponuditi neka dragocena činjenica, naučno zasnovana, u vezi, npr. psiholoških razlika između polova, ili se recimo može preporučiti neka tehnika koja će pomoći osobi da lakše izađe na kraj sa neprijatnim sagovornikom

Biti lajfkouč u Srbiji

– U Srbiji, budući da još uvek nije do kraja formalno razrešen položaj i uloga lajfkouča, ovo ima dve posledice, sasvim oprečne. Zbog osoba koje se bave ovim pozivom uprkos činjenici da nisu prošli potrebnu edukaciju, poziv lajf kouča dobija često negativne, čak i potcenjujuće konotacije A zahvaljujući stručnim i posvećenim lajf koučevima koji unose značajne promene u živote svojih klijenata, ovakva vrsta pomoći se sve više traži… te tako možemo reći da je poziv lajf kouča tj trenera životnih vešina jedan od najtraženijih poziva budućnosti.

Da li prednjače parovi, bračni partneri ili samci

– Pre nego što vam odgovorim na ovo pitanje, moram reći da je moj metod, metod ultrakoučinga, specifičan po tome što je spoj lajf koučinga i psihoterapije. Stoga mi se ne obračaju za pomoć samo ljudi koji žele da ostvare neki svoj cilj ili reše neki svakodnevni problem, već i oni koji žele da zarone malo dublje u sebe i očiste neku „dublju ranu“, poput neke osobine koja im ceo život podmeće nogu, ili jake griže savesti, ili traume koja im je zauvek obeležila život. U svakom slučaju, rekla bih da kod lajf koučeva dolaze ljudi koji žele da napreduju na nekom životnom polju. A kod mene dolaze osobe koje bi htele takođe da napreduju, ali i da iscele svoju dušu tamo gde ih najviše boli. Kako god, i što se tiče obuka i što se tiče sesija, prednjači ženski pol. Najčešći problemi ljudi vrte se oko ljubavi ili novca. Kada se radi o ljubavi, vezama, braku… najčešće se jedna od dve osobe javi za pomoć. To je najčešće ona koja je generisala manje problema u vezi. Ali ponekad se desi da i partner poželi da da svoj doprinos rešavanu problema, pa se klasične sesije pretvore u medijaciju. Ovo je jedna od aktivnosti u kojima najviše uživam – ponovo izgraditi mostove bliskosti tamo gde su oni srušeni uprkos očiglednoj ljubavi. Naravno, javlja se i sve veći broj samaca. Uprokos mnogim zamenama za pravu ljubav, ljudi i dalje za njom jednako čeznu ali izgleda da je sve teže ostvaruju.

Najtraženiji saveti

– Osobe koje mi dolaze najjčešće traže savete u vezi toga kako da poprave odnos sa osobom do koje im je stalo, bilo da se radi o partneru ili detetu, prijatelju ili šefu. Takođe traže pomoć i savet po pitanju profesionalnog napretka, karijere i novca. Ili su upravo imali neki gubitak, bilo da se radi o smrti ili bolnom rastanku. kao što sam malopre pomenula, sve češće se ljudi javljaju za pomoć jer ne mogu da nađu odgovarajućeg partnera za vezu.

Odnos muške I ženske energije

– Muška i ženska energija se sve više mešaju i sve više se brišu razlike među polovima. Na primer, kada sam pre mnogo godina počela da držim predavanja o odnosima među polovima i građenju kvalitetnih veza, uvek sam u glavi imala jednu dugačku listu muških i ženskih osobina Sada se ta lista svakog dana skraćuje, jer se više žena poprima neke „tipično muške osobine“ i obrnuto…

Izazovna vremena

– Ovaj period je bio idealan za uvid da svi treba da se posvetimo jačanju sebe i svog ne samo fizičkog nego i emotivnog imuniteta. Drugim rečima, ova vremena nas navode na jačanje sebe iznutra, na produbljivanje svog unutrašnjeg mira koji ne sme zavisiti isključivo od spoljašnjih okolnosti već, rekla bih, pre svega, koliko smo svakodnevno svojom duhovnom ili nekom drugom praksom uspeli da ga izgradimo i učinimo što nezavisnijim od spoljašnjih okolnosti.

Najveće zadovoljstvo u poslu

– Najveće zadovoljstvo mi donose situacije kada u toku jedne sesije, u razmaku od sat vremena, na nečijem licu vidim suze a potom osmeh i izraz olakšanja. I kao što sam već pomenula, situacije kada dvoje ljudi koji se vole, zahvaljujući mojoj pomoći, sačuvaju svoju ljubav uprkos nekada zaista ogromnim izazovima na koje su naišli.

Isplativost lifecoacha

– Koliko će poziv lajfkouča biti za nekog biti isplativ smatram da najviše zavisi od kvaliteta pomoći koju pruža drugima. Jer nema bolje reklame od dobre preporuke Ukoliko uzmem u obzir moje učenike za koje, sve do poslednjeg, mogu da garantujem da su apsolutno osposobljeni za kvalitetno pružanje pomoći, mogu reći da svako od njih, ukoliko se ozbiljno posveti ovom divnom pozivu, može od njega lepo živeti.

