Grad u BiH donio odluku: Trgovine neće raditi nedjeljom

Po odluci Općinskog vijeća Sanski Most, nedjelja je neradni dan u Sanskom Mostu, osim u određenim vremenskim intervalima.

Trgovine prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, te kiosci neće raditi nedjeljom, osim u periodu od 20. decembra do 15. januara i od 1. jula do 31. augusta i to u vremenu od osam do 12 sati.

Ovu Odluku donijelo je Općinsko vijeće 10. aprila.

“Dakle, naši sugrađani već od ove nedjelje neće moći nedjeljom obaviti kupovinu životnih namirnica jer je neradni dan. Stoga preporuka da to učine do subote”, saopćeno je iz Općinske uprave, prenosi “Radio Sarajevo“.

Facebook komentari