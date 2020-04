Konačno prepoznat njihov rad: Trgovcima veće plate za mart

Radnicima koji rade u supermarketima, potvrdila je to i Mersiha Beširović, predsjednica Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH, plate za mart bit će veće.

– Firme u kojima djeluje Sindikat povećale su plate radnicima, te su već krenule isplate. Različit je to iznos od firme do firme, negdje je to baš minimalan iznos u pitanju, 50 KM, negdje se išlo sa povećanjem toplog obroka, a negdje i sa izmjenama ugovora o radu sa većom platom. Ima i radnika koji su nezadovoljni, ali smatram da je ovo pozitivna vijest jer je bitno da su i poslodavci priznali da je promet povećan i da su radnici zaslužni za to. U nekim kompanijama imam najavu povećanja minalne plate, već se potpisuju ugovori i to je najbolja opcija jer promet već sada pada tako da će plata za april biti vrlo sporna, ali neke kompanije eto idu u trajna povećanja, mada je puno više ovih sa minimalnim, kazala je Beširović za “Oslobođenje“.

