Donosimo vam nekoliko savjeta za uspješnu karijeru

Uglavnom se ili dodvoravaju nadređenima kako bi im dali neki oblik nagrade ili se žale što oni nisu prepoznali njihov izvanredan doprinos poslovanju.

Zato je važno promijeniti mišljenje i pristup karijeri, te iskoristiti četiri pravila koja mogu biti od koristi ako želite da napredujete u karijeri.

Razmišljajte kao da ste vlasnik kompanije

Tehnički, zaposleni ste kao radnik, te ako i razmišljate kao jedan od njih to vas neće dovesti nigdje. Korijen tog stava vidljiv je još u tome kako smo se ponašali kao studenti. Naime, kada se kao student pojavite na nekom radnom mjestu, očekujete da će vaš poslodavac o vama voditi brigu i učiniti sve da vam olakša. Međutim, kompanije za koje radite vas plaćaju kako biste vi bili ti koji bi njima pomogli rastu, a ne da oni vama pomažu u vašem poslovnom putu. Zato morate ukloniti očekivanja koja vas drže kao radnika i počnite da razmišljate i postavljate se kao vlasnik kompanije.

Kontrolišite svoju karijeru

Počevši od vašeg šefa koji je ujedno i vaš primarni klijent, morate razumjeti kako vaš poslodavac nije zadužen da preuzme vođstvo u vašoj karijeri. Kao vlasnik kompanije, preuzmite to vođstvo na sebe i raspravite o tome koji bi posao željeli da radite i kolika bi bila vrijednost toga. Kako biste napredovali u karijeri ključno je usvojiti pristup gdje ste vi vlasnik, a svi ostali, čak i vaš poslodavac je vaš kupac te svoje želje oko toga gdje želite da budete.

Naglasite kako vidite kompaniju

Stavljanje vaše karijere pod kontrolu ne znači nužno da to morate raditi samostalno. Nerijetko možemo vidjeti kako ljudi odgovornost za napredak svoje karijere prenose na menadžere. No umjesto toga, bolje je da podijelite s njim na šta ste sve spremni, opišite kako vidite u kojem će se smjeru kretati kompanija. Naglasite kako kompaniju vidite kao posao kojim ćete doći na mjesto na kojem trebate biti, ali da vam je potrebna i saradnja s njim unutar organizacije kako biste do željenog napretka i došli.

Fokusirajte se na stvaranje brenda

Kao poslednje pravilo umjesto da se fokusirate na stvaranje radnih mjesta za koje je pitanje hoće li uopše postojati u budućnosti, radije pažnju posvetite stvaranju što boljeg brenda. Potpredsjednik, viši menadžer vodeći supervizor sve su to titule koje mnogi ljudi imaju. No, iz toga nije vidljivo kako neko obavlja svoj posao, a još manje koliko ga dobro obavlja. Prema tome, ključno je da pažnju više posvetite stvaranju brenda nego li novih radnih mjesta u svrhu poboljšanja karijere i vaše vrijednosti.

Da biste povećali vrijednost vašeg rada na poslu prilikom pregovaranja s poslodavcem, vi morate biti ti koji će učiniti da se to dogodi, umjesto da čekate da poslodavac ili menadžer to isto učini za vas. Kada se jednom povežete s načinom razmišljanja vlasnika kompanija, bićete oduševljeni spoznajom kako samo proaktivni možete postati i vi i šta možete učiniti za svoj boljitak na radnom mjestu, prenosi “b92“.

