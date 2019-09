OTVOREN NOVI KONKURS ZA PRIJEM RADNIKA! Plata je od 2.000 eura, a USLOVI ZA PRIJAVU NIKAD LAKŠI! Evo gdje se trebate prijaviti

Posljednji ovogodišnji konkurs projekta “Triple Win” za zapošljavanje medicinskih sestara i tehničara u Nemačkoj počeo je prije nekoliko dana i trajaće do 4. oktobra,prenosi Novi.

Zainteresovani medicinski radnici mogu da se prijave preko Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ), a kroz ovaj projekat za odlazak na rad u Njemačku mogu da konkurišu isključivo oni sa završenom srednjom četvorogodišnjom školom i završenim stručnim ispitom.

Prema podacima sindikata, iz Srbije godišnje odlazi oko 800 medicinskih sestara i 750 ljekara, najviše interventnih kardiologa, radiologa i anesteziologa. “Triple Win” projekat nalazi posao isključivo za medicinske sestre i tehničare, opšteg i pedijatrijskog smjera, a godišnje na ovaj način posao pronađe oko 110 ljudi, što znači da je dosad zaposlenje u Nemačkoj našlo ukupno oko 660 medicinara.

Od početka godine povećan je iznos minimalne zarade medicinskih sestara, pa njihova plata u Nemačkoj sada prije nostrifikacije diplome iznosi 2.000 evra bruto, a nakon nostrifikacije 2.400 evra. Ispod ovog iznosa poslodavci koji imaju ugovor sa “Triple Win” projektom ne smijeju da ponude potencijalnim radnicima.

Projekat “Triple Win” je dio Njemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ, i radi na osnovu Sporazuma o posredovanju i privremenom zapošljavanju radnika, državljana Republike Srbije u Saveznoj Republici Nemačkoj zaključenog 2013. godine između Savezne službe za zapošljavanje Savezne Republike Nemačke i Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) Republike Srbije.

– Sarađujemo sa više od 200 poslodavaca širom Nemačke i ovo je jedini projekat na međudržavnom nivou. Kandidati ne plaćaju nikakve nadoknade za posredovanje, a sve troškove snose njemački poslodavci – dodaju iz projekta.

Takođe naglašavaju i da “Triple Win” radi isključivo sa osobama koje su završile školu i imaju odgovarajuću praksu.

Prijavljivanje za učešće na projektu vrši se isključivo preko Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ), koja je, pored evidentiranja svih prijava, zadužena i za provjeru da li ugovor o radu, koji je ponuđen kandidatima, ispunjava sve pravne uslove prema zakonu Republike Srbije. Tako je ovo, praktično, jedini kontrolisani način odlaska u Njemačku.

– Projekat se orijentiše prema kodeksu ponašanja Svetske zdravstvene organizacije (WHO) i ne regrutuje stručno osoblje iz zemalja koje i same imaju nedostatak radne snage u oblasti zdravstvene njege, niti smije da prouzrokuje nedostatak stručnog osoblja na tržištu rada u matičnim zemljama. Poznavanje njemačkog jezika nije presudno za ulazak u projekat, jer Triple Win obezbeđuje stručnu i jezičku pripremu medicinskog osoblja i to o trošku projekta – navode iz projekta, uz napomenu da pružaju podršku i u procesu nostrifikacije diplome, kao i pri integraciji u Njemačkoj.

U ovoj zemlji trenutno živi oko 450.000 Srba, a od 2016. godine je na rad u Nemačku otišlo više od 44.000 radnika iz zemalja Zapadnog Balkana (Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Albanija, Severna Makedonija). Tada su na snagu stupili novi njemački propisi koji su olakšali zapošljavanje stranaca, posebno građana iz našeg regiona.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je prije nekoliko dana rast plata medicinskih sestara za 15 odsto, što bi značilo minimalno po 50 evra.

Živorad Mrkić, predsednik Novog sindikata zdravstva, rekao je tim povodom da je ovo “možda najveće povećanje plata medicinskih sestara u prethodnih deset ili 15 godina”.

– Ako me pitate da li će ova povišica zaustaviti odliv kadrova u inostranstvo kažem da hoće usporiti, ali ne i potpuno zaustaviti. Razlog je to što je razlika između njihovih zarada u Srbiji i Nemačkoj značajna, ali treba napomenuti i da to nije jedini razlog zašto iz naše zemlje masovno odlaze medicinske sestre – ocjenio je Mrkić.

U Srbiji, inače, ima više od 60.000 medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara.

