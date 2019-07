Zenicatransu pružena nova prilika za spas, rok za ispunjenje zadataka 30 dana

Advertisements

Iako današnjoj sjednici Gradskog vijeća Zenice nisu prisustvovali šefovi i direktori javnih preduzeća, a među njima i dirketor Zenicatransa, vijećnici su diskutovali o problematici u ovom preduzeću, prenosi “Klix“.

Sjednici nije prisustvovao ni gradonačelnik Kasumović koji je nakratko došao i rekao da je radni dan u Gradskoj upravi, iako su i ranije sjednice održavane u radne dane, ali su svi šefovi i direktori javnih preduzeća prisustvovali.

Nakon izlaganja predstavnika Sindikata radnika Zenicatransa prisutnima se obratio i direktor Porezne uprave u Zenici Sabahudin Ibrahimagić koji je kazao da Zenicatrans nije iskoristio mogućnost reprograma.

“Meni nije jasno zašto neko nije iskoristio mogućnost. Do 5. maja smo bili tolerantni i omogućili isplatu glavnice Zenicatransa bez kamata. Zbog čega i zbog koga je to bilo, to nas ne interesuje. Dobili su sporazum, rata je bila 116.000 KM mjesečno i kada su počeli kasniti pismeno smo ih informisali, iako nismo bili obavezni. Informisali smo direktora i Grad Zenicu da ćemo blokirati račun ako ne počnu plaćati rate. Ništa nam niko nije odgovorio. Kada smo u maju blokirali račun, opet smo imali razumijevanja pa smo deblokirali da im se isplate plaće”, kazao je Ibrahimagić.

Dodao je da je glavnica Zenicatransa blizu 3,7 miliona KM te da je kamata oko 1,4 miliona KM, a da su brojna preduzeća širom ZDK iskoristila ovu mogućnost i uplatili puno veće iznose te spasili preduzeća od gašenja.

Vijećnici SDP-a predložili su inicijativu da svi revizorski izvještaji Zenicatransa završe u Tužilaštvu ZDK te da se naprave radne grupe koje će napraviti prijedlog mjera.

Nakon rasprave većinom glasova vijećnici su usvojili zaključke vezane za problematiku Zenicatransa tako da će u roku od mjesec ovo preduzeće potpisati novi reprogram s Poreznom upravom FBiH.

Gradsko vijeće Zenice je zadužilo gradonačelnika da u budžetu za 2020. godinu planira sredstva za izmirenje duga prema Poreznoj upravi nakon što menadžment Zenicatransa sa sindikatom zaključi sporazum o načinu izmirenja potraživanja dugovanja radnika i dostavi ga Gradskom vijeću na razmatranje u roku od 30 dana te da Skupština Zenicatransa s menadžmentom formira ekspertnu grupu, sačini plan oporavka preduzeća i s prijedlogom dostavi Gradskom vijeću u roku od 30 dana.

Skupština Zenicatransa, menadžment i upravni odbor, se zadužuje i da sva saznanja za kriminal u ovom preduzeću prijavi Tužilaštvu.

Nakon što su usvojeni zaključci za govornicu je izašao vijećnik SDP-a Almir Babajić koji je kazao da je mnogo nejasnoća obuhvaćeno usvajanjem današnjih zaključaka počevši od visine rate reprograma, roka otplate te kako će biti isplaćeno pet mjeseci u 2019. godini koji nisu obuhvaćeni zaključcima.

