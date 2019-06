Hiljade ljudi u BiH promijenile zanimanje da dođu do posla

U Bosni i Hercegovini sve je popularnije obrazovanje odraslih, a posebno prekvalifikacije i dokvalifikacije. Za mnoge to je jedini način da se dođe do posla. Ovim poslom se bavi veliki broj škola, kako javnih tako i privatnih, a kontrola nad ovim procesom je slaba, što dovodi ponekad i do zloupotreba, upozoravaju stručnjaci.