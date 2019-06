Njemački poslodavci po parkinzima traže vozače kamiona

Advertisements

Kako pišu, “Dirk Engelhart”, portparol Njemačkog udruženja špeditera i logistike, upozorava da je Njemačka pred kolapsom u oblasti snabdijevanja i logistike i traži da se preduzmu mjere kako bi zanimanje vozača kamiona bilo atraktivnije, prenose “Nezavisne“.

Ističe se da će na ovogodišnjem četvorodnevnom Sajmu transporta i logistike u Minhenu, koji počinje danas, manjak vozača biti glavna tema programa.

Štefan Rumel, portparol sajma, upozorava da svake godine u Njemačkoj 30.000 vozača ode u penziju, a da se godišnje nadomjesti tek polovina tog broja. Osim toga, upozorava da je trećina svih vozača starija od 55 godina, a da ih je tek 2,5 odsto mlađe od 25 godina.

“Istovremeno, obim transporta se povećava, dijelom i zbog snažnog povećanja onlajn prodaje. Prazninu više ne mogu popuniti ni vozači iz istočne Evrope. Špediterske kuće posvuda tragaju za vozačima. Jedan predstavnik DHL-a čak govori o tome da se vozači više nigdje ni ne mogu naći“, ističe “ZDF”, uz napomenu da je sličan trend i u drugim zemljama Evrope.

Iako se u tekstu ne spominje eksplicitno, može se očekivati da Njemačka za vozačima kamiona ponovo posegne ka zemljama zapadnog Balkana, među kojima je i BiH.

Nikola Grbić, predsjednik Udruženja za unutrašnji i međunarodni prevoz RS, kaže da su prevoznici svjesni ovih problema i da su godinama upozoravali vlasti RS i BiH da se nešto mora uraditi.

“Mislim da je sad već kasno. Teško da se može sada više išta uraditi. Nama je prošle godine otišlo 4.000 profesionalnih vozača. Vjerujte, nije samo do plate. Posla ima i može se zaraditi, a najveći problemi su radni uslovi. Nama su puna usta priče o specijalnim i paralelnim vezama RS i Srbije, a na Rači se čeka danima da pređete granicu. Ja mogu do Engleske otići i vratiti se prije nego pređem Raču. To su stvari koje nisu nerješive, a nama bi puno pomogle, međutim niko ništa nije uradio“, kaže Grbić.

Dodaje da u Njemačkoj profesionalni vozači imaju odlične uslove, a da se njemački poslodavci trude da maksimalno olakšaju dolazak naših vozača u njihove firme.

“Naši vozači koji tamo odu preporode se. Imaju sve uslove, a ovdje nemaju nikakvu pomoć ni razumijevanje ni od koga“, kaže on.

Jedan vozač porijeklom iz Banjaluke koji je nedavno otišao u Sloveniju kaže da njemački poslodavci već po parkinzima traže vozače koji će raditi za njih.

“Uslovi koje nude nisu nimalo loši. Zasad jedini problem predstavlja to što se dugo čeka na radnu dozvolu. Trenutno vozim za slovenačku firmu, ali uz dobru ponudu ne bih se dvoumio da odem u Njemačku”, kaže ovaj vozač.

Inače, kako ističe ZDF, Njemačka planira u narednim godinama pomoći poboljšanju radnih uslova za vozače kako bi zanimanje postalo atraktivnije. Među mjerama koje se predlažu je zakonsko povećanje veličine i komfora kabine, fleksibilnija pravila o obaveznim pauzama, a čak se spominje i ugrađivanje toaleta u kabinu.

Takođe, prema pisanju njemačkih medija, mjesečna zarada vozača u Njemačkoj je između 1.800 i 4.500 evra mjesečno.

“Zarada zavisi od iskustva, regiona i radnog vremena. Recimo, noćni rad i rad vikendima i praznicima plaća se bolje. Vozač početnik teško da može očekivati više od 1.800 evra mjesečno. Neke firme možda uz to plate još za obroke i neke dodatke. Iskusniji vozači koji duže rade kod istog poslodavca mogu dobiti 28.207 evra godišnje. Vozači u manjim pogonima dobiju 1.200 evra manje od ovog iznosa. Veće firme plate malo bolje. Međutim, može se reći da među vozačima teško da ima nekog ko može ‘prebaciti’ iznos od 40.000 evra godišnje“, objavio je prošle godine “Stern”, pozivajući se na podatke Tima Bogera, direktora jedne špediterske firme.

BROJEVI

30.000 vozača svake godine u Njemačkoj ode u penziju

4.000 vozača prošle godine otišlo iz BiH

Poboljšanje radnih uslova za vozače u Njemačkoj

Zakonsko povećanje veličine i komfora kabine

Fleksibilnija pravila o obaveznim pauzama

Ugrađivanje toaleta u kabinu

