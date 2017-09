Odlična prilika za državljane BiH: Wizz Air otvara 1.300 radnih mjesta, čeka vas atraktivna zarada i bogat paket povlastica

Wizz Air, najveća low-cost aviokompanija u regionu Srednje i Istočne Evrope, objavljuje danas početak najveće kampanje zapošljavanja u svojoj historiji, nudeći mogućnost zapošljavanja širom svoje razgranate mreže.

Advertisements

Poslije 13 godina učvršćivanja liderske pozicije na tržištu Srednje i Istočne Evrope, WIZZ otvara skoro 1.300 novih, direktnih radnih mjesta u narednoj godini zahvaljujući dolasku 21 novog aviona Airbus A320 i A321 do kraja 2018, kao i uključivanju u saobraćaj 11 potpuno novih aviona koji su već isporučeni ove godine, čime će tim Wizz Aira brojati više od 4.500 kolega do kraja 2018. Ekspanzija avio-kompanije i mogućnosti za zapošljavanje se time neće završiti, pošto WIZZ planira duplirati svoju flotu na više od 160 aviona do kraja 2024.

Ukupno će biti organizovano 400 izbora za pilotsko i kabinsko osoblje do kraja 2018. u više od 25 zemalja širom Evrope sa željom da se privuku ambiciozne osobe sa strašću prema avijaciji koje bi se pridružile našem profesionalnom timu.

Kampanja će se odvijati pod jedinstvenim imenom #IamWIZZcrew kako bi se zainteresovanim kandidatima omogućilo što bolje upoznavanje sa kompanijom, poslom u avijaciji. Oni će pod tom oznakom pronaći savjete od aktivnih pilota i kabinskog osoblja.

Svi oni koji su zainteresovani već mogu pregledati na hiljade fotografija, objava i oznaka na raznim društvenim mrežama koje su kreirali mnogi naši članovi posade zaljubljeni u svoj posao i u kojima pokazuju svoju posvećenost kompaniji i svoju strast prema avijaciji, saopćeno je iz Wizz Aira.

Osim atraktivne zarade i paketa povlastica, Wizz Air nudi i opcije za nekoliko garantovanih radnih paketa za svoje pilote: kapetani i kopiloti mogu da putuju na posao koristeći razgranatu mrežu WIZZ-a sa više od 550 linija ili mogu da se presele i stacioniraju u bilo koju od 28 operativnih baza u 15 evropskih država (Informacije o narednim izborima za pilote su dostupne na OVOM linku.

Kandidati koji budu uspješni će potpuno besplatno dobiti izuzetan trening, obuku i uniforme i mogućnost da rade u svom gradu u jednoj od najuspešnijih evropskih avio-kompanija kao i mogućnost da putuju širom Evrope i dalje kroz mrežu WIZZ-a. (Informacije o narednim izborima za kabinsko osoblje su dostupne na OVOM linku.

Zainteresovani kandidati iz Srbije, Bosne i Hercegovine ili Crne Gore mogu učestvovati na svim konkursima koji budu raspisani. Prema rasporedu održavanja konkursa neće biti izbora u ovim zemljama u prvim mjesecima, ali se svi zainteresovani kandidati mogu već sada prijaviti na izbore na najbližim ponuđenim lokacijama ili ostaviti svoju prijavu za neki od narednih izbora koji bude organizovan u ovim zemljama.

József Ujhelyi, šef letačke operative Wizz Aira, je izjavio: “Wizz Air je već sada jedna od najuspješnijih evropskih avio-kompanija i nastavlja da se razvija u lidera na tržištu po dvocifrenoj stopi rasta. U planu je da naša flota bude duplirana do 2024, što će donijeti brojne mogućnosti za sve naše sadašnje i buduće zaposlene da izgrade karijeru u najvećoj low-cost avio-kompaniji u Srednjoj i Istočnoj Evropi. Wizz Air je ponosna na svoje kolege među kabinskim osobljem, koje je najbolje u svojoj klasi, koji pružaju vrhunsku uslugu našim putnicima, kao i na povlastice koje im omogućavamo kako bi stekli izuzetnu obuku i dobili sjajne mogućnosti za razvoj karijere, kvalitetne uniforme i povoljan plan rada i sve to uz iskustvo za pamćenje u odličnom radnom okruženju. Naši zaposleni su ključ uspjeha WIZZ-a i zbog toga smo ih ohrabrili da podijele svoja iskustva i ponude savjete svim zainteresovanim kandidatima koji žele da se priključe WIZZ-ovom timu preko jedinstvene #IamWIZZcrew kampanje koju smo pokrenuli. Želimo da proširimo svoj tim i u skladu sa razvojem same kompanije otvoramo više od 1.300 novih radnih mjesta i želimo da podstaknemo sve one koji osjećaju strast prema avijaciji da nam se pridruže na nekom od narednih 400 izbora za prijem novih članova pilotskog i kabinskog osoblja koje ćemo održati do kraja 2018.”

Advertisements

loading...

Facebook komentari