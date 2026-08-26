Radnici iz ovih pet zemalja u Njemačkoj zarađuju više od samih Nijemaca

Najveće iznenađenje analize jest činjenica da su njemački zaposlenici s punim radnim vremenom tek na šestom mjestu po visini medijalnih primanja, dok zaposlenici iz čak pet stranih država zarađuju znatno više od domaćih radnika, preosi Fenix-magazin.

Tko zarađuje najviše: Indijci i Azijci na vrhu ljestvice

Njemački radnici zaposleni na puno radno vrijeme ostvarili su medijalnu bruto plaću od 4.396 eura mjesečno. No, radnici iz sljedećih zemalja ostvaruju znatno veće iznose:

Indija: 5.445 eura bruto (čak 1.049 eura više od njemačkog medijana)

Tajvan: 5.395 eura

Kina: 5.065 eura

Egipat: 4.563 eura

Bjelorusija: 4.533 eura

Visoka primanja stručnjaka iz Indije i azijskih zemalja rezultat su visokih kvalifikacija, prvenstveno u IT sektoru, inženjeringu i medicini. U tim skupinama iznimno je mali udio onih s niskim primanjima (manje od 2.811 eura) – kod radnika s Tajvana taj udio iznosi tek 7 posto, kod Kineza 10,8 posto, a kod Indijaca 13,1 posto (u usporedbi s 12,3 posto kod Nijemaca).

Dno ljestvice: Najniže plaće za radnike iz kriznih područja

Na drugom kraju ljestvice nalaze se države iz kojih je u proteklim godinama pristigao najveći broj izbjeglica. Njihova medijalna primanja zaostaju za više od 1.500 eura u odnosu na njemačke radnike:

Somalija: 2.798 eura

Irak: 2.804 eura

Afganistan: 2.817 eura

Sirija: 2.822 eura

Ukrajina: 2.825 eura

Sve veći jaz u ukupnom prosjeku

Gledajući cjelokupno tržište, strani radnici u Njemačkoj u prosjeku zarađuju 3.358 eura mjesečno, što je za 1.038 eura manje od njemačkih kolega. Taj se jaz u odnosu na 2024. godinu dodatno povećao (tada je iznosio 973 eura).

Uz to, statistika pokazuje da čak 70 posto svih stranih radnika s punim radnim vremenom prima plaću koja je niža od njemačkog medijalnog prosjeka, dok se gotovo svaki treći strani zaposlenik (30,6 posto) nalazi u sektoru niskih primanja.

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