Ovo su najtraženija zanimanja u narednim godinama

Ukratko:
IT, zdravstvo i logistika među najtraženijima
Nedostatak radne snage u građevini i zanatima
Rastu poslovi u obnovljivoj energiji
Stručnjaci procjenjuju da će potražnja za ovim profilima radnika nastaviti da raste, bez obzira na ekonomske oscilacije.
1. IT stručnjaci i softverski inženjeri
Programeri, specijalisti za sajber bezbjednost i vještačku inteligenciju i dalje su među najtraženijim kadrovima, prenose Nezavisne. Digitalna transformacija gotovo svih industrija stvara konstantnu potrebu za stručnjacima koji razvijaju i održavaju softverske sisteme.
2. Radnici u zdravstvu
Medicinske sestre, tehničari i njegovatelji sve su traženiji zbog starenja stanovništva u mnogim zemljama. Zdravstveni sektor ostaje jedan od najstabilnijih poslodavaca u svijetu,piše Vijesti
3. Logistički i skladišni radnici
Porast onlajn kupovine doveo je do ogromne ekspanzije logistike. Vozači, magacioneri i radnici u distribuciji postaju ključna karika u lancima snabdijevanja.
4. Građevinski radnici i zanatlije
Zidari, električari, vodoinstalateri i drugi majstori i dalje su deficitarni, posebno u razvijenim evropskim zemljama, gdje se bilježi veliki odlazak radne snage u penziju.
5. Stručnjaci za obnovljive izvore energije
Inženjeri i tehničari koji rade u oblasti solarne i vetroenergije postaju sve traženiji zbog globalnog prelaska na zelenu energiju i smanjenje zavisnosti od fosilnih goriva.