Ovo su najtraženija zanimanja u narednim godinama

Ukratko:

IT, zdravstvo i logistika među najtraženijima

Nedostatak radne snage u građevini i zanatima

Rastu poslovi u obnovljivoj energiji

Stručnjaci procjenjuju da će potražnja za ovim profilima radnika nastaviti da raste, bez obzira na ekonomske oscilacije.

1. IT stručnjaci i softverski inženjeri

Programeri, specijalisti za sajber bezbjednost i vještačku inteligenciju i dalje su među najtraženijim kadrovima, prenose Nezavisne. Digitalna transformacija gotovo svih industrija stvara konstantnu potrebu za stručnjacima koji razvijaju i održavaju softverske sisteme.

2. Radnici u zdravstvu

Medicinske sestre, tehničari i njegovatelji sve su traženiji zbog starenja stanovništva u mnogim zemljama. Zdravstveni sektor ostaje jedan od najstabilnijih poslodavaca u svijetu,piše Vijesti

3. Logistički i skladišni radnici

Porast onlajn kupovine doveo je do ogromne ekspanzije logistike. Vozači, magacioneri i radnici u distribuciji postaju ključna karika u lancima snabdijevanja.

4. Građevinski radnici i zanatlije

Zidari, električari, vodoinstalateri i drugi majstori i dalje su deficitarni, posebno u razvijenim evropskim zemljama, gdje se bilježi veliki odlazak radne snage u penziju.

5. Stručnjaci za obnovljive izvore energije

Inženjeri i tehničari koji rade u oblasti solarne i vetroenergije postaju sve traženiji zbog globalnog prelaska na zelenu energiju i smanjenje zavisnosti od fosilnih goriva.

Facebook komentari