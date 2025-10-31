Zahtjev zaposlenika generacije Z postao hit na društvenim mrežama: Tražio slobodne dane zbog prekida s curom

Neobičan, ali iskren zahtjev za godišnji odmor jednog mladog zaposlenika postao je viralan nakon što ga je njegov direktor podijelio na društvenim mrežama. Zaposlenik je kao razlog naveo nedavni prekid veze, a odgovor šefa oduševio je mnoge korisnike interneta.

U poruci je zaposlenik napisao: “Nedavno sam prošao kroz prekid veze i nisam se mogao usredotočiti na posao. Danas radim od kuće, ali želio bih uzeti dopust od 28. do 8. kako bih se kratko odmorio”.

Poruka, koja je bila jednostavna, ali iskrena, naišla je na brojne pozitivne reakcije. Na pitanje da li je odobrio zahtjev, Singh je kratko odgovorio: “Dopust odobren, odmah”.

Objava je ubrzo postala viralna, a korisnici su pohvalili i zaposlenikovu iskrenost i šefovo razumijevanje. Mnogi su istakli da je riječ o pozitivnom primjeru normalizacije razgovora o emocionalnom stanju na radnom mjestu.

“Ovo je savršeno u redu. Još bolje, uopće nemojte objašnjavati razlog zbog kojeg uzimate slobodno”, “Ima ljudi koji ni za brak ne uzmu toliko dopusta”, na što je Singh uzvratio: “Ali mislim da prekidi veza zahtijevaju više dopusta nego brak”. prenosi Klix.

